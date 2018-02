Facebook reveló que conoce dónde viven casi la mitad de europeos

Un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, España, revela que Facebook podría identificar con datos como nombre, apellidos, teléfono o incluso dirección física, al 40% de la población europea.



Según el informe de la casa de estudios, Facebook estaría vinculando tres de cada cuatro perfiles a intereses relacionados con sus datos personales. La red de Zuckerberg utilizaría la información con “fines comerciales”, para mejorar las preferencias de sus anuncios publicitarios.

Alrededor de 205 millones de personas entregarían sin consentimiento explícito toda esa información personal a la base de datos de la compañía, poniendo en riesgo su identidad real y haciéndolos vulnerables a distintos tipos de ciberataques, según informó 'The Next Web'.



La explotación comercial de datos personales confidenciales para fines publicitarios es algo prohibido por el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que entrará en vigencia el próximo mayo.



La UE ha advertido a Facebook sobre su incumplimiento a las leyes europeas, y este nuevo estudio afirma que solo si elimina de su lista de preferencias de anuncios todos los que se pueden utilizar para «inferir en la orientación política, sexual, condiciones de salud, creencias religiosas y origen étnico» podría cumplir con el reglamento.



El Dato

Recientemente, el Tribunal de primera instancia de Bruselas, Bélgica, dictaminó que Facebook no respeta la legislación belga de protección de datos y exigió a la empresa que deje de recopilar información sobre la navegación de los usuarios y destruya toda la recogida "ilegalmente" hasta ahora.