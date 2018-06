La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, considera que los errores, fracasos y problemas que está enfrentando a la red social deben servir de ejemplo para los futuros líderes empresariales. Así lo dio a entender durante su discurso en la ceremonia de graduación del MIT el pasado viernes, informa el sitio "Mashable".

Sandberg discernió sobre los "retos" que enfrenta Facebook por las acusaciones de prácticas inadecuadas con los datos privados de sus usuarios y las noticias falsas. Invitó a los graduados a evitar los mismos "dolorosos errores", aunque sin mencionar de forma directa ninguno de los fallos de la red social.

"Hoy, cualquier persona con conexión a internet puede inspirar a millones con una sola oración o una sola imagen", dijo Sandberg. "Esto le da un poder extraordinario a las personas que lo usan para hacer el bien. Pero también empodera a quienes intentan hacer daño".

"Cuando todos tienen voz, algunos levantan sus voces en odio. Cuando todos pueden compartir, algunos comparten mentiras. Cuando todos pueden organizarse, algunos se organizan en contra de las cosas que más valoramos", agregó.

El contexto



La presentación de Sandberg se produjo en un ambiente de dudas dentro de Facebook. Sin haberse recuperado del escándalo de privacidad del caso Cambridge Analytica, solo esta semana recibió dos nuevos 'dolores de cabeza': las asociaciones para intercambiar datos con fabricantes de dispositivos y un error que vulneró la privacidad de las publicaciones de 14 millones de personas.

La COO de Facebook evitó convenientemente no mencionar estos temas. Pero sí admitió que la red social no hizo lo suficiente para evitar este tipo de problemas. "En Facebook, no vimos todos los riesgos y no hicimos lo suficiente para detenerlos", dijo.

"Es doloroso cuando te pierdes algo: cuando cometes el error de creer tanto en lo bueno que estás viendo, no te ves lo suficientemente duro para lo malo. Es difícil saber que decepcionas a la gente", dijo.

.@FacebookBreakup buys a full page anti-Sheryl Sandberg ad in MIT student paper's commencement edition before her commencement speech. pic.twitter.com/doaiGP6z7v — Alex Thompson (@AlxThomp) 7 de junio de 2018

Sandberg tampoco fue del todo bienvenida a la ceremonia del MIT. Antes de la presentación, el grupo "Freedom From Facebook" compró toda una página publicitaria en el diario estudiantil de la institución educativa para publicar un anuncio que exigía la separación de la red social del evento.

El anuncio también invitó a los graduados a reflexionar sobre sus acciones para garantizar que la tecnología se use siempre para el bien: "Sepa que tiene la obligación de nunca rehuir hacer lo correcto, porque la lucha para asegurar que la tecnología se use para bien nunca termina".