Facebook: ¿Qué hago si la cuenta de un amigo me envía spam?

A todos nos ha pasado alguna vez. Estás tranquilo ocupado en tus cosas cuando te llega una notificación. Tu amigo te envió un mensaje a través de Facebook. Te percatas que se trata de un link "sospechoso". Exacto, te envió spam. ¿Por qué lo hizo y cómo tienes que actuar?

Facebook explica en su página de asistencia al usuario que "esto podría deberse a que su computadora [de tu amigo] tenga un virus o un software malicioso, o bien a que alguien suplantó su información de inicio de sesión o que esta se vio comprometida".

El spam significa que existe "alguien" que está intentando comunicarse con los contados del dueño de un dispositivo afectado con un virus o que envía solicitudes de amistad "extrañas". El término también engloba a los mensajes en masa, publicación excesiva de enlaces o imágenes en perfiles de Facebook o enviar solicitudes de amistad a desconocidos.

En ocasiones, el spam se propaga cuando el usuario hace click en enlaces 'incorrectos' (sobretodo de páginas 'sospechosas' o que trabajan con material pirateado) o cuando se instala un software malicioso. En otras, se trata de un estafador que tuvo acceso a tu cuenta de Facebook y la utiliza para enviar spam.

Qué hacer



Si en caso llegaste a hacer click en el enlace de spam, si tu cuenta está creando publicaciones eventos, grupos o páginas "sola", lo primero que tienes que hacer es reforzar la seguridad de tu perfil. Para ello, cambia de contraseña. Y si hay alguien que siempre te envía spam, por precaución eliminalo de tus contactos.

Revisa la actividad de tu cuenta. Comprueba si alguien ingresó a tu perfil (en este link), revisa tus publicaciones recientes y elimina si alguna no es de tu autoría. Consulta tu registro de actividad (en este link) y elimina las que no has hecho tú si las hubiera.

Lo siguiente es enviar un reporte a Facebook si "te encuentras con más spam" (en este link). "De este modo, estarás ayudándonos a proteger a otras personas contra los fraudes", explica la red social en su página de asistencia al usuario.

Finalmente, avísale a tu amigo que te está enviando spam para que pueda tomar las mismas medidas preventivas antes descritas y explícale, si fue el caso, el por qué lo has eliminado de forma preventiva, pues su cuenta pudiera haber sido hackeada o su dispositivo estar infectado con un virus.