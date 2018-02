Facebook tiene la culpa de que existan cuentas falsas

No solo las noticias falsas son un gran problema de las redes sociales, lo son también las millones de cuentas que se hacen pasar por personas reales en Facebook y Twitter. Y esto se da básicamente porque la falta de rigor de estas plataformas facilitan su creación, según refiere una investigación de "The New York Times".

Estas cuentas falsas 'pasean' por las redes sociales intentando vender algo, resaltar las 'bellezas' de celebridades, atacar a políticos y sembrar discordia. Pueden ser tan poderosos como para inclinar unas elecciones presidenciales en favor de un candidato o difundir desinformación acerca de un tema de coyuntura.

"The New York Times" apunta que las redes sociales suelen ser incapaces de ejecutar de forma estricta sus propias políticas contra la usurpación de identidades. Esto no hace más que dejar el 'camino libre' a la divulgación de noticias falsas y propaganda a la vez de facilitar la prosperidad de un mercado negro de identidades.

¿Una solución?



Facebook y Twitter suelen pedir un documento de identidad para autentificar una cuenta y poder borrar las falsas, pero no piden nada al momento de abrir un perfil nuevo. Y esto puede ser un gran problema en tiempos en que un perfil en redes sociales se empieza a utilizar como un pasaporte virtual para hacer compras y hasta participar en actividades políticas.

Si bien algunos perfiles falsos son para parodiar a un personaje, muchos de estos en realidad son el producto de empresas privadas que se dedican a vender seguidores a celebridades, deportistas y otras figuras. También está la oferta de peones de campañas sistemáticas en la guerra de información manipulada por gobiernos.

Líderes de empresas de tecnología han dicho que están haciendo lo propio para eliminar la suplantación de identidades en sus espacios. Facebook, por ejemplo, anunció en enero mediante su CEO, Mark Zuckerberg, que casi había duplicado la cantidad de persona que revisar el contenido en busca de noticias falsas y falsos perfiles.

Facebook prohíbe la suplantación. Requiere que sus usuarios utilicen su nombre real. Mientras que Twitter sí permite cuentas de parodia y seudónimos. Pero en ambos casos, las plataformas necesitan en parte el reporte de sus usuarios para denunciar a un impostor.