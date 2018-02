Facebook: Uso de datos personales es ilegal en Alemania

Un grupo alemán de derechos del consumidor dijo el lunes que un tribunal declaró ilegal el uso de datos personales por parte de Facebook porque la red social estadounidense no protegía adecuadamente el consentimiento informado de sus usuarios.

El veredicto, emitido por un tribunal regional de Berlín, se produce en un momento en el que las grandes tecnológicas se enfrentan a una mayor supervisión en Alemania por la gestión de datos personales confidenciales que les sirven para dirigir publicidad en la red.

La Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores (vzvb) dijo que la configuración predeterminada de Facebook y algunas de sus condiciones de servicio violaban la ley del consumidor, y que el tribunal había encontrado que parte del consentimiento para el uso de datos no era válido.

"Facebook oculta ajustes predeterminados que no protegen mucho la intimidad en su centro de privacidad y no proporciona suficiente información cuando los usuarios se registran", dijo Heiko Duenkel, responsable de asuntos legales en vzvb.



"Esto no cumple con el requisito del consentimiento informado". La vzvb publicó una copia del fallo en su sitio web. Un portavoz del tribunal confirmó que se había emitido un fallo, pero declinó hacer más comentarios.



Facebook dijo que apelará, a pesar de que varios aspectos de la sentencia judicial han sido a su favor. En un comunicado, dijo que ya había realizado cambios significativos en sus términos de servicio y normativa de protección de datos desde que el caso se presentó por primera vez en 2015.



