Facebook ya debatía sobre la negación del Holocausto en 2009

Durante una entrevista con Kara Swisher, de Recode, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, habló sobre los tipos de contenido que deberían y no deberían eliminar de la red social. Como ejemplo, mencionó que aunque "profundamente ofensivos", las negaciones sobre el Holocausto tenían derecho a no ser censurados. Esto devino en un sin fin de críticas de algo que los empleadores de la plataforma llevan defendiendo casi diez años.

"Pero a fin de cuentas, no creo que nuestra plataforma deba restar importancia [a los negadores del Holocausto] porque creo que hay cosas que son diferentes en los que la gente se equivoca", dijo Zuckerberg. Más tarde, a través de un correo electrónico, repitió que encontró "profundamente ofensiva" la negación del Holocausto, y agregó que "absolutamente no tenía la intención de defender la intención de las personas que lo niegan".

Un graffiti de Mark Zuckerberg en la barrera israelí que separa Belén de Cisjordania en Jerusalén. (Foto: AFP) AFP

En 2009, el fundador del sitio "TechCrunch", Michael Arrington, destacó un esfuerzo de eliminar los grupos de negación del Holocausto en la red social de Brian Cuban, un activista contra el discurso de odio en áreas como ciberacoso y negación del Holocausto en la administración de Facebook. Un artículo que atrajo la atención y comentarios de diversos empleados de la plataforma.

El actual vicepresidente de gestión de productos de Facebook en el News Feed, Adam Mosseri; y el encargado de los esfuerzos de hardware de la empresa el año pasado, Andrew Bosworth, fueron algunos de las figuras que se animaron a ofrecer su opinión al respecto.

"No entiendo cómo se puede racionalizar la censura, sin importar cuán equivocado o malvado sea el mensaje", dijo Mosseri enfatizando que hablaba a título personal y no a nombre de la red social. "No es el lugar del gobierno, los medios de comunicación o las plataformas de comunicación para decirle a nadie lo que puede o no puede decir", agregó.

Mientras que Bosworth dijo que: "Gritar fuego en un edificio lleno de gente no está protegiendo (legal o moralmente) porque infringe directamente la seguridad física de otros, algo a lo que tienen derecho en nuestro juicio moral. Creo que está bastante claro que estos grupos no representan una amenaza tan inminente. Son desagradables e ignorantes para todos nosotros, pero no deben cerrarse a menos que representen una amenaza creíble para la seguridad física de otros, como por medio de amenazas de violencia".

Por su parte, Esra Callahan, quien en aquella época trabaja en el área de relaciones públicas de Facebook dijo que "no luchas contra la ignorancia tratando de ocultar que existe la ignorancia. Usted lo enfrenta de frente. Facebook no hará ningún bien al mundo al tratar de convertirse en su policía del pensamiento".