Christopher Wylie es el ex empleado de Cambridge Analytica que denunció a la empresa de consultoría y marketing político de haber obtenido y utilizado de forma inapropiada los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Pero un informe revele que la starup que él fundó también tuco acceso a la misma información.

La empresa Eunoia Technologies de Wylie se acercó a la campaña presidencial del entonces candidato a la Casa Blanca Donald Trump en 2015 con la intención de trabajar de la mano del mismo modo que Cambridge Analytica, según informa el sitio "Cnet" citando información del portal "BuzzFeed".

Christopher Wylie denunció la actividad de Cambridge Analytica con los datos de Facebook. (Foto: AFP) AFP

Luego que la empresa de Wylie tuvo los datos de Facebook "presentó al operativo político republicano Corey Lewandowski sobre herramientas de microtargeting que podrían ser desplegadas" por la campaña de Trump.

Si bien Wylie no estuvo presente en la reunión con Lewandowski, "él era muy consciente de ello y de su propósito de analizar los datos de los votantes para un posible candidato presidencial", dijo "BuzzFeed" compartiendo la declaración de una fuente anónima.

En comparecencia ante legisladores de Reino Unido, Wylie dijo que no había usado el paquete de información que Cambridge Analytica no había sido utilizado con otros proyectos. Agregó que los datos "se borraron, creo, en 2015, por mi parte".

La abogada de Wylie, Tamsin Allen, dijo que el ex empleado de Cambridge Analytica "no ha trabajado para clientes republicanos desde que se fue [de Cambridge Analytica] y que Eunoia no tenía 'datos ni activos'", según informó "BuzzFeed" en un reporte anterior a la denuncia de que la Starup sí tuvo acceso a los datos de Facebook.

El dato



Cambridge Analytica precisó que Christopher Wylie se alejó de la empresa en julio de 2014.