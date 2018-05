Facebook: Cómo denunciar a una página de contenido inadecuado

Hay veces que podemos encontrar en Facebook páginas de contenido inapropiado. Estos perfiles pueden resultar dañinos por diversos motivos, por eso lo más adecuado es denunciarlos. De hecho, hasta la red social pide a sus usuarios a que esta sea la acción a seguir.

"La mejor manera de reportar perfiles, contenido ofensivo o spam en Facebook es usar el enlace Reportar que aparece junto al contenido", dice la red social en su página de Servicio de ayuda sobre la herramienta disponible para evitar publicaciones inadecuadas en su plataforma.

Así se puede denunciar un perfil de Facebook de contenido inadecuado. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

Como se observa en la captura compartida [que servirá solo de ejemplo didáctico], para reportar un perfil de contenido inadecuado primero hay que ingresar a la página en cuestión, pues es desde su mismo sitio en que se realiza la acción.

Para ello, tienes que ir a la parte inferior derecha de la foto portada y hacer click en el botón Más (los tres puntos seguidos que aparecen en esta ubicación). Desciende entra las opciones hasta encontrar la acción Reportar para seguir con el proceso.

En última instancia, Facebook te preguntará el motivo por el que estás reportando la página. Ya porque "Simplemente no me gusta", "Creo que no debería estar en Facebook" o "Es falsa", entre otras opciones. Y listo, así puedes denunciar un perfil en la red social.