Facebook desarrolla tecnología para conocer cuánto ganan sus usuarios

Facebook y otras redes sociales han sido duramente criticadas por no respetar la información privada del usuario. (Reuters)

La tecnología predice el estatus socioeconómico de las personas a partir de información pública y otros recursos. Analizando datos como la educación recibida, las propiedades, el historial de viaje y los hábitos de uso en internet, Facebook podría calcular el sueldo de sus usuarios.



El nuevo programa de Facebook se basa en un cuestionario. Como la compañía reconoce que las personas no se sienten cómodas revelando su salario, busca establecer el nivel de ingreso a partir de preguntas indirectas.





Así, dependiendo de los resultados del análisis, Facebook clasificaría a los usuarios en tres categorías: clases trabajadora, clase media y clase alta. No obstante, no está claro si realmente se implementará o se descartará, como ha sucedido con otras patentes.