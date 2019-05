Facebook | ¿Cómo descargar videos de la plataforma a tu celular o computadora?

Al contrario de lo que sucede con las fotos, Facebook no permite descargar videos subidos por terceros directamente desde su página.



Sí que se puede exportar un video subido por uno mismo, desde la herramienta "Descargar tu información".

Pero ¿qué pasa con los videos de terceros, por ejemplo, videos personales de familiares o subidos en grupos cerrados?



Facebook no aclaró a preguntas de BBC Mundo cuáles son sus normas al respecto al no tratarse de un servicio que no ofrece su app.



Y, por regla general, además de lo que especifiquen las leyes existentes en cada país, el creador de una obra original es dueño de su copyright y tiene el derecho exclusivo para reproducirla, distribuirla y publicarla.

¿Cómo puedes hacer, sin embargo, si un amigo, pariente o incluso una institución te dan permiso de bajar un video suyo que compartieron en Facebook?



Desde el celular

Si tu celular es Android, existen distintas herramientas gratuitas.



Una de las que puedes usar es "Video Downloader for Facebook".



Esta app te la puedes bajar de Google Play y te permite descargar videos subidos por otros usuarios o páginas.

Para usarla simplemente tienes que iniciar sesión y luego seleccionar el material que quieres descargar.

Si tu celular es iPhone, hay un menor abanico de opciones. Pero puedes descargar de la Tienda Apple la aplicación gratuita "Documents 5", tal y como explica la web especializada Cnet.



Una vez descargada, debes ir al navegador y escribir: "http://es.savefrom.net/".



Luego, abre la aplicación de Facebook, elige el video que quieres guardar y selecciona, dentro del menú "compartir", la opción "copiar enlace".



Vuelve entonces a la app y pega el enlace en la barra de búsqueda que abriste antes. Entonces aparecerá de forma automática la opción de descarga. El video se guardará en la carpeta de descargas de Documents 5.



Desde ella, puedes guardarlo en tu carrete enviándotelo previamente por correo.

Documents 5 es un gestor de archivos para iPhone y iPad, con muchas posibilidades, entre ellas conectar distintos servicios de almacenamiento en la nube, incluidos Dropbox y Google Drive, tal y como explica la página web Applesfera.



Permite ver documentos de Word y Excel, abrir archivos zip, PDFs, imágenes, descargar mp3 y ver películas en iPhone, en otras cosas.

Desde tu computadora

Hay varias páginas web que te ofrecen esta posibilidad de forma gratuita, pero pueden representar un peligro para la seguridad de la máquina.



Si quieres hacerlo de forma segura y con calidad, lo mejor es que compres un software legítimo.

Para ello puedes utilizar Parallels Toolbox, tal y como recomienda la página especializada Techadvisor.

Es un software seguro y tiene ofrece gran cantidad de posibilidades. Está disponible para Mac y Windows.