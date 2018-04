Facebook: ¿Cómo eliminar mi cuenta de forma definitiva?

El escándalo de Cambrdige Analytica ha sumido a Facebook en una severa crisis de reputación, la cual ha llevado a que muchos opten por desaparecer de la red social de Mark Zuckerberg en busca de proteger su privacidad.

Si el lector se encuentra entre estas personas, debe saber que puede eliminar toda su información de Facebook de forma permanente y aquí le indicaremos cómo.

Lo primero que debe hacer es ingresar a este enlace, que forma parte del centro de ayuda de la red social. Una vez dentro, Facebook presentará el siguiente mensaje:

Una vez que el usuario haya seleccionado “Eliminar mi cuenta”, Facebook mostrará un nuevo cuadro donde se deberá introducir un código con el que se terminará de confirmar el pedido. Tras esto, ya no habrá marcha atrás.

Si bien todos los datos personales se eliminarán, la compañía especifica que el proceso no es automático, pues puede extenderse hasta casi tres meses. Esto es lo que dice el servicio de ayuda de Facebook al respecto:

“Cuando elimines tu cuenta, los usuarios no podrán verla en Facebook. Puede que sean necesarios hasta 90 días desde el comienzo del proceso para eliminar todo lo que has publicado, como tus fotos, actualizaciones de estado u otros datos almacenados en sistemas de copia de seguridad. Mientras eliminamos esta información, otros usuarios de Facebook no podrán acceder a ella”.

A lo anterior hay que añadir un detalle importante: hay datos que no desaparecerán. En efecto, Facebook señala que los mensajes que el usuario envió podrán ser vistos por sus contactos, incluso si este decide eliminar su cuenta; sin embargo, esta es la única excepción que la red social señala de forma directa.