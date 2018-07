Facebook: Esfuerzos de diversidad han progresado muy poco en 5 años

Aunque muestra ciertos avances, los esfuerzos de diversidad de Facebook no han progresado mucho en cinco años. La red social lanzó su quinto informe de diversidad destacando que los empleados hispanos y negros de la empresa representan a penas el 5 por ciento y 4 por ciento.

"Una lección crítica que hemos aprendido es que reclutar, retener y desarrollar una fuerza de trabajo diversa e inclusiva debería ser una prioridad desde el primer día", escribió en una publicación de blog la directora de diversidad de Facebook, Maxine Williams. "Cuanto más tarde comiences a tomar medidas deliberadas para aumentar la diversidad, más difícil será".

La COO de Facebook, Sheryl Sandberg dijo que "aún no estamos donde tenemos que estar". Añadió que "seguimos luchando con el número de empleados negros e hispanos en papeles técnicos y altos dirigentes. Una y otra vez he oído que ser uno de un puñado de gente de color en un campo exigente como la tecnología puede ser aislante. Así que no solo tenemos que reclutar más gente de color, sino que tenemos que darles un mejor apoyo para que tengan éxito".

En 2014, los empleados negros representaban el 2 por ciento de trabajadores y los latinos solo el 4 por ciento. En el mismo año, las mujeres eran el 31 por ciento de la masa laboral. Mientras que los trabajadores blancos eran más que mayoría, pues representaban el 57 por ciento. Ahora las mujeres son el 36 por ciento, mientras que los blancos disminuyeron al 46,4 por ciento, dejando de ser la gran mayoría.

Esta es la evolución del porcentaje de trabajadores de Facebook según su etnia. Facebook

En los puestos de liderazgo nada ha cambiado. Los empleados negros representan solo el dos por ciento de las personas que ocupan estos cargos y el uno por ciento en roles técnicos. Mientras que los hispanos son el tres por ciento en ambas esferas, una desmejora en comparación del 2014 cuando representaban el cuatro por ciento.

Williams dijo que "la diversidad es fundamental para nuestro éxito como empresa". Esto se respalda con el informe de McKinsey, "Delivering through Diversity": las empresas que tienen una cuarta parte de puestos ejecutivos con diversidad étnica tienen un 33 por ciento más de probabilidades de tener una rentabilidad superior a la media.

"La diversidad significa reflejar una amplia gama de experiencias, orígenes, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales, habilidades y muchas otras características", agregó Sandberg. "La diversidad nos ayuda a mejorar cada una de las formas: nos ayuda a tomar mejores decisiones, construir mejores productos y crear una cultura mejor", agregó.

El dato



La falta general de diversidad de Facebook fue señalado como parte del problema en el escándalo de Cambridge Analytica, según "TechCrunch". Esto porque las culturas homogéneas tienen perspectivas limitadas en situaciones que pueden resultar más obvias para otros grupos de personas.