Facebook | La estrategia con fútbol y video para seguir ganando seguidores

Ver jugar a Messi también desde la India: con el fin de acelerar la llegada de los usuarios a su nueva plataforma de video Watch, especialmente en los países emergentes, Facebook decidió apostar por el fútbol, un nuevo paso del gigante de Internet hacia la adquisición de los derechos de los principales eventos deportivos.

Por encima del mercado europeo, la red social se lanzó de lleno hacia otros mercados, lo que le dará una idea sobre su capacidad de movilizar a los usuarios.

Con la Liga española en Asia, y más concretamente en India, y la Liga de Campeones y la Europa League en Sudamérica, Facebook inicia una prueba a gran escala.

"Se trata de mercados aún en crecimiento para Facebook y suficientemente grandes para realizar este tipo de tests, con muchos clientes potenciales y al mismo tiempo derechos más baratos de lo que lo habrían sido en Europa", detalla Dexter Thillien, analista de Fitch Solutions.

"No hay demasiados riesgos para ellos y pueden generar audiencia. En India el fútbol no forma parte de la cultura local pero cada vez interesa más. Y cuando el contenido es gratuito, eso quita el freno a personas que de otra forma no lo verían", confirma Vincent Chaudel, especialista en economía del deporte para el despacho Wavestone.

Para la red social, el interés es sobre todo mantener en línea a sus usuarios y favorecer las interacciones con ellos. Y el deporte es el mejor aliado.

"Pudimos comprobar tasas de compromiso particularmente fuertes en nuestros usuarios durante el Mundial de fútbol", reconoce el gigante estadounidense, con niveles récord de mensajes sobre el evento.

- Amazon y Twitter también se interesan -

"Facebook dispone de todos los medios que permiten conectar a los usuarios con las marcas. Lo que necesita es tener un contenido que mantenga a los usuarios en línea, y el deporte lo consigue", añade Chaudel.

Pero Facebook está lejos de ser el único en ver al deporte como un eje de su desarrollo y de su oferta de video. Otros gigantes del sector han visto también la oportunidad.

Amazon, por ejemplo, ve la oportunidad de atraer clientes a su abono Prime combinando contenidos de internet y condiciones de privilegio en la entrega de productos de la tienda en línea.

En el Reino Unido en particular, el grupo ofrece varios torneos de tenis en exclusividad, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, y también la retransmisión de una veintena de partidos de la Premier por temporada a partir de 2019.

"La estrategia es diferente para Amazon. Efectivamente los ingresos publicitarios están en el corazón (de la estrategia) pero ello permite ante todo enriquecer la oferta y ofrecer más servicios vía Primer", analiza Dexter Thillien.

Por su parte, Twitter propone en Estados Unidos un partido del campeonato profesional de béisbol a la semana.

Con una eventual modificación del modo de distribución, se podría ver a los propietarios de derechos abrirse a grandes regiones en lugar de una venta país por país, con el fin de responder mejor a la visión más global de los gigantes estadounidenses.

"No me sorprendería si en 2020 o 2025 comenzamos a ver cómo se compran los derechos en grandes lotes, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, sobre todo los precios comienzan a disminuir", vaticina Thillien.

"De algún modo, podemos estar ante el regreso de la forma original, con este tipo de actores que pueden comprar caro, pero revender a anunciantes a gran escala, a cambio de la gratuidad para los amantes del deporte", considera por su parte Chaudel.

