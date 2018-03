Facebook etiquetará las noticias que sean de 'última hora'

Twitter siempre ha sido la plataforma a la que la gente recurre cuando suceden noticias urgentes. Las emergencias de último minuto se siguen mejor en esta red social, pues Facebook suele mostrar noticias de hace ya un par de horas o incluso de días pasados, cuando la información ya caducó.

El algoritmo de Facebook tampoco está programado para detectar información reciente e importante. Esto es un problema de muchos frentes que la red social desea erradicar con una solución sencilla: permitir etiquetar las publicaciones con un cintillo de "breaking news" (noticias de última hora), informa el sitio "La Vanguardia".

Así se ve una publicación de una noticia que utiliza la etiqueta de Breaking News. (Foto: Facebook) Así se ve una publicación de una noticia que utiliza la etiqueta de Breaking News. (Foto: Facebook) Internet

El motivo



El gerente de producto de Facebook, Joey Rhyu, dijo en un comunicado que a principios de año Facebook se comprometió a mostrar más noticias de alta calidad. Y mostrar las noticias que suceden en la noticia en el momento que ocurren es cumplir con esa palabra.

Tras realizar pruebas en Estados Unidos, donde un grupo de editores de noticias locales identificaron y etiquetaron sus noticias de último momento, la red social anunció este miércoles que la función se amplió a más de 50 medios de información en América Latina, Europa y Australia. "Si la expansión es exitosa, podemos agregar más editores", dijo Rhyu.

Los medios escogidos podrán etiquetar las publicaciones en Instant Articles, enlaces móviles y web y Facebook Live como una "noticia de última hora". Pero el indicador solo podrá ser utilizado una vez al día y la misma quedará activa por un periodo de hasta 6 horas. Pero cada mes podrán utilizar hasta 5 indicadores extras.

Las publicaciones aparecerán en el News Feed. La plataforma Page Insights les permitirá a los editores de noticias seguir el rendimiento de su publicación, como la audiencia a la que alcanzó y cuántas personas ingresaron a revisar la información.

Mientras que los lectores también podrán enviar comentarios cuando no consideren que una noticia no sea de "última hora". Haciendo click en el menú desplegable de la parte superior derecha de la publicación tendrá esta opción como una forma de obtener retroalimentación para que Facebook mejore su método para presentar este tipo de información.

Colaborador eficaz



"The Washington Post" participó en las primeras pruebas de esta función. Su gerente de producto, Dave Merrell, dijo que no le sorprende que los lectores respondan de forma positiva. Y es que según Facebook, desde el 8 de diciembre hasta el 14 de enero este tipo de publicaciones aumentaron en un 4% los clicks en la noticia, en 7% los 'me gusta', en 4% los comentarios y en 11% las veces que se compartió.

"Brindar información precisa rápidamente siempre ha sido esencial para nuestra misión, y en un ciclo abrumador de noticias queremos que nuestros lectores puedan identificar fácilmente cuándo hay nuevos informes", dijo Merrell.