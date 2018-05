Facebook: ¿Qué hacer si te han robado tu cuenta?

Facebook indica que una cuenta en su red social es personal y solo el dueño de la misma debe tener acceso a ella. Pero muchas veces pasa que alguien puede ingresar al perfil de un tercero, la hackea o sencillamente alguien más la suplanta, y esto tiene que ser denunciado.

Si alguien pirateó tu cuenta, lo primero que tienes que hacer es tratar de darle mayor seguridad a la misma. Puedes hacerlo primero describiendo el problema, como por ejemplo encontrar una publicación, mensaje o evento que no creaste en un proceso de Facebook que se puede seguir en este link.

Facebook te preguntará por qué crees que necesitas añadir protección a tu cuenta. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

Este es el primer paso para averiguar si alguien hackeó tu cuenta y también el inicio para evitar que alguien más pueda entrar de nuevo a tu perfil. Tras indicar cuál es tu preocupación, la red social te pedirá que cambies tu contraseña y revises la actividad reciente cuando inicies sesión siguiendo una serie de pasos.

Facebook te guiará para que cambies la contraseña de tu cuenta. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

Es posible que hayan hackeado tu cuenta si encuentras indicios como la modificación de tu correo electrónico, contraseña, tu nombre o fecha de nacimiento. También si se enviaron solicitudes de amistad a personas que no conoces, mensajes que no escribiste o se realizaron publicaciones que no creaste.

"Si se cambió el correo electrónico asociado a tu cuenta de Facebook, puedes revertir el cambio", explica la empresa en su sitio de ayuda. "Cuando se cambia un correo electrónico, enviamos un mensaje a la cuenta de correo electrónico anterior con un enlace especial. Puedes hacer clic en este enlace para deshacer el cambio y proteger tu cuenta".

Y listo, de esta forma puedes tener tu cuenta segura una vez más y continuar tu actividad dentro de la red social. Pero si en caso consideras que no se hizo lo necesario, puedes emplear más herramientas de protección a tu perfil a través de los consejos de la red social en este link.