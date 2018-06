Facebook investiga tecnología que predice cuando te casarás

Facebook lo quiere saber todo de tu vida, hasta tu futuro. La red social patentó una tecnología de inteligencia artificial que funciona con un sistema de aprendizaje automático capaz de predecir "eventos vitales" de una persona, como su nacimiento, nuevos empleos, matrimonio y hasta la muerte, informa "New York Times".

El objetivo de la patente es "ayudar a las marcas a entregar anuncios relacionados a un usuario de manera más efectiva y oportuna". Lo que significa que el sofisticado sistema de segmentación de Facebook basada en la información de sus usuarios, puede ser aún más efectiva.

Una agencia de viajes ofrecerá en Facebook paquetes de luna de miel a recién casados gracias a la patente. (Foto: AFP) AFP

Por ejemplo, como explica el sitio "Andro4all", si una inmobiliaria lanzará una promoción de departamentos en alquiler se anunciará a personas en edad de independizarse; o una agencia de viajes ofrecerá paquetes de luna de miel a recién casados. Si sabe qué pasará y necesitarán con exactitud en el futuro, la venta es prácticamente un hecho.

"Más allá de la simple dependencia de un cambio en la información del perfil de un usuario, el enfoque descrito es capaz de usar toda la información contenida en el sistema de redes sociales como publicaciones en el muro, mensajes privados, correos electrónicos, etc., para determinar si un usuario ha sufrido o sufrirá en el futuro un evento de cambio de vida", describe la patente en su registro fechado en 2012.

El ejemplo



El registro puso como ejemplo las oportunidades perdidas que significan una boda. Cuando alguien se casa, normalmente publica en su estado de Facebook que está "casado con..." después de la ceremonia. Los anunciantes de fiestas, viajes, comida y más pudieron haber ofertado sus productos si hubieran sabido previamente del suceso.

Pero Facebook ahora podrá "calcular la probabilidad de que un usuario se someta a un evento de cambio de vida" basándose en "datos históricos de otros usuarios que también han pasado por estos eventos". Así, analizará palabras clave en mensajes y publicaciones como "felicitaciones", "que vivan los novios" o similares para anticipar el hecho de que habrá una boda.

Cabe precisar que Facebook solo cuenta con la patente. Esto significa que puede estarla investigando y estudiando, pero no que vaya a utilizarla en sus productos. Normalmente sirven para evitar competencias o cobrar los derechos a otras personas en caso la usen. "La mayoría de la tecnología descrita en estas patentes no se ha incluido en ninguno de nuestros productos, y nunca lo estará", dijo Allen Lo, vicepresidente de Facebook, a "New York Times".