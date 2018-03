Facebook ya no lanzará su parlante inteligente

Portal, el parlante inteligente de Facebook, iba a ver la luz en mayo próximo durante el evento para desarrolladores F8 que organiza la red social. Pero ante el escándalo de privacidad por el caso Cambridge Analytica, la empresa decidió retrasar el lanzamiento, según informa el sitio "Cnet" citando información de "Bloomberg".

Facebook aún no afinó por completo el hardware final de Portal, según dice "Bloomberg". El plan era mostrar en el F8 las funciones con las que contaría el dispositivo a bien para competir con Google Home, Amazon Echo y la HomePod de Apple.

El retraso no se debe a esperar tener una mejor imagen. Los parlantes inteligentes tienen múltiples micrófonos e incluso algunos modelos cuentan con cámaras que graban constantemente lo que pasa en el hogar del usuario para poder ofrecer su servicio de asistente virtual de forma más eficiente.

En un momento en que Facebook es acusado de no saber cuidar y administrar la privacidad de sus usuarios, colocar un producto con las características de un asistente virtual dentro de casa sería un 'salto al vacío': los compradores no confían en la red social y por tal razón no lo aceptarían en sus casas.

El caso de Cambridge Analytica es grave por tratarse de la recaudación de información personal de más de 50 millones de personas para supuestos usos políticos. Además de perder la confianza de sus usuarios, le costó a Facebook varios miles millones de dólares en su valuación bursátil y que Mark Zuckerberg sea citado a declarar ante el Congreso.