Facebook: Mark Zuckerberg defendió las publicaciones que niegan el Holocausto

El Fundador de Facebook Mark Zuckerberg trató de aclarar sus debatidos comentarios que realizó en una entrevista sobre los negacionistas del Holocausto judío. En la entrevista había dicho que no se les puede prohibir el acceso a la red social para exponer sus teorías de la conspiración.

Según indicó el CEO de Facebook, una restricción de este tipo iría contra la misión de la plataforma, de que es "dar voz a la gente". Sin embargo, horas después dijo que no tenía la intención de defender a las personas que niegan la existencia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

“Personalmente encuentro la negación del Holocausto profundamente ofensiva”, dijo Zuckerberg en un mensaje a la entrevista Kara Swisher, editora del poral Recode, con la que conversó 90 minutos. En ella dijo que no cree que Facebook deba ser responsable de sacar este contenido, porque no se puede determinar si se busca engañar al público.

Esta no es la primera vez que se hace este tipo de cuestionamientos a Zuckerberg. El empresario defiende que su compañía es tecnológica y no un medio de información que se expande. “No creo que nuestra plataforma deba retirarla porque piense que hay cosas sobre las que otra gente se equivoca”, dijo durante la conversación, dando a entender que no cree que todo sea “intencionado”.

Swisher le indica que confundir a la audiencia es precisamente el objetivo de los negacionistas del Holocausto. Ante ello, Zuckerberg se justificó diciendo que cualquier persona dice cosas equivocadas cuando se expresa en público. “Estoy seguro de que líderes y figuras públicas que respetamos también”, explicó, “por eso no creo que lo correcto sea decir que se les va a retirar de la plataforma si se equivocan, incluso si lo hacen varias veces”. En su opinión, la solución es relegar esa idea.

Las críticas en Facebook continúan. Desde el caso Cambridge Analytica hasta la difusión de noticias falsas hacen que la popular red social ande sobre una línea muy fina.