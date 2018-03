Mark Zuckerberg empieza a ofrecer respuestas. El líder de Facebook fue más allá de las iniciativas que anunció para que la red social sea un lugar donde la información de los usuarios sea segura y habló sobre los problemas que enfrenta en la actualidad.

En conversación con los sitios especializados en temas de tecnología como Recode y Wired, Zuckerberg dio su punto de vista sobre lo sucedido en el escándalo Cambridge Analytica y las consecuencias que este trajo para la percepción que se tiene de su plataforma.

"En ese momento, no parecía que necesitáramos avanzar más en eso", dijo Zuckerberg sobre el por qué Facebook decidió confiar en la palabra de Cambridge Analytica de haber borrado los datos que habían sustraído de forma ilegal de la aplicación del profesor Alexandr Kogan y con el que recogieron información de 50 millones de usuarios.

"Dado lo que sabemos ahora, claramente deberíamos haber seguido y nunca más volveremos a cometer ese error", agregó el CEO de Facebook para el sitio "ReCode".

El caso de Cambridge Analytica trajo a colación la cuestión: ¿cuántas otras aplicaciones han 'traficado' con datos que han recolectado de los usuarios de Facebook? Ante esto, Zuckerberg dijo que dichos datos no están en los servidores de la red social, "por lo que nos obligaría a enviar auditores forenses a las diferentes aplicaciones".

El empresario dijo a "The New York Times" que serían miles las aplicaciones que pueden haber incurrido en faltas similares a la de Cambridge Analytica, pero no ofreció una aproximación exacta de cuántas serían.

Lo que sí aseguró es que los 50 millones de personas afectadas por los datos recopilados por la aplicación de Kogan serán notificados sobre que su información "pudo haber sido compartida". De la misma forma sucederá con cualquier usuario cuyos datos hayan sido compartidos.

La reacción al escándalo de Cambridge Analytica de parte de los usuarios fue la iniciativa #DeleteFacebook, que hace un llamado a eliminar tu perfil en la red social. Zuckerberg considera que esta medida no es buena para los intereses de su empresa, pero que no notó un gran impacto de su parte.

"No creo que hayamos visto a un número significativo de personas actuar sobre eso, pero, ya sabes, no es bueno", dijo.

Por mientras, la red social se prepara para evitar futuras interferencias en procesos electorales en todo el mundo. Así, dijo que en 2017, "con la elección especial en Alabama, desplegamos algunas herramientas nuevas de inteligencia artificial para identificar cuentas falsas y noticias falsas, y encontramos una cantidad significativa de cuentas macedonias que intentaban difundir noticias falsas, y fuimos capaces de eliminarlas".

Así, la red social emplea tecnología avanzada para evitar la desinformación dentro de su plataforma. En una entrevista con "Wired", Zuckerberg ya había hablado de estas acciones resaltando la eficacia de las mismas para detectar noticias falsas.