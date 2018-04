En 2015, Facebook descubrió que Cambridge Analytica recibió datos personales de los usuarios de la red social que habían utilizado una aplicación desarrollada por el doctor Aleksandr Kogan, pero no hizo nada al respecto. Este hecho fue calificad como un error por parte del CEO de la empresa, Mark Zuckerberg.

Durante su testimonio ante el Senado de EE.UU., Zuckerberg dijo que "quiero corregir una cosa que dije antes en respuesta a una pregunta del senador [Patrick] Leahy. Me había preguntado por qué no prohibimos Cambridge Analytica en el momento en que nos enteramos de ellos en 2015. Y respondí que lo que yo entendía era que no estaban en la plataforma, no eran desarrolladores de aplicaciones o anunciantes. Cuando volví y me reuní con mi equipo después, me informaron que Cambridge Analytica realmente comenzó como anunciante más adelante en 2015, por lo que podríamos haberlo prohibido en teoría y cometimos un error al no hacerlo".

Mark Zuckerberg se presentó ante el Senado la tarde del martes para hablar, entre otros temas, del escándalo de privacidad de Cambridge Analytica. (Foto: AFP) AFP

Cuando la información de uso indebido para fines políticos de los datos de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica gracias a los datos ofrecidos por Kogan en un reporte de "The Guardian", Facebook bloqueó al doctor y desarrollador y exigió a la empresa que certificara haber eliminado dicha información.

Cambridge Analytica afirmó haber borrado los datos de los usuarios que utilizó para sus prácticas comerciales. Así lo ratificó Mark Zuckerberg ante el Congreso, pero Facebook no llegó a impedir que esta empresa comprara anuncios en su plataforma mientras seguí trabajando en la campaña de Donald Trump.

Según el sitio "TechCrunch", de haber sido prohibido por Facebook, Cambridge Analytica no habría podido comprar anuncios de forma directa en nombre de las campañas políticas en las que trabajó. Sin embargo, aún hubiera podido ayudar a estas a optimizar sus anuncios.