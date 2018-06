Facebook: ¿Qué hacer si me amenazan con compartir fotos sexuales?

Con el avance de la tecnología, han ido apareciendo y cambiando muchos tipos de conducta, como las sexuales. Cada vez se escucha más de la práctica del intercambio de fotos de carácter sexual a través de plataformas como Facebook. Pero lo que parece un momento de diversión se puede convertir en un gran peligro.

Prácticamente a diario se escuchan de casos en los que -ya sea una ex pareja o alguien que tuvo acceso al material- de personas que son amenazados de ver sus fotos íntimas y privadas publicadas en la red. Casos que en realidad son caminos a amenazas o chantajes de alguna índole.

Si eres menor de 18 años de edad y recibes amenazas de este tipo, lo mejor es pedir ayuda a tus padres o un adulto de confianza. (Foto: AFP) AFP

El Código Penal sanciona el delito de violación a la intimidad. El Artículo 154 dice que "el que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años".

Pero si la falta se produce a través de un medio de comunicación social, como Facebook, la pena privativa de libertad "será no menos de dos ni mayor de cuatro años y de 60 a 180 días de multa", dependiendo de la gravedad y modalidad.

"Si alguien amenaza con compartir algo que no quieres divulgar y te pide que le envíes dinero u otras cosas, recuerda que tienes otras posibilidades", dice Facebook en su sitio de ayuda. "Reporta la situación a la autoridad policial del lugar donde vivas. Reporta a esta persona [en la red social a través de este link]. Y bloquea a esta persona".

Facebook añade que "la mejor medida de seguridad que puedes tomar es no compartir nunca nada que no te gustaría que vieran otras personas. Recuerda que, si alguien te pide que compartas algo y no te sientes cómodo haciéndolo, tienes derecho a decir 'no'".

El dato



Si eres menor de 18 años de edad y recibes amenazas de este tipo, lo mejor es pedir ayuda a tus padres o un adulto de confianza. Puedes ponerte en contacto con algún servicio de ayuda y acude a un abogado especializado en la defensa de víctimas o a un trabajador social de tu localidad".