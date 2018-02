Facebook: Medidas para proteger datos de usuarios serían solo maquillaje

Facebook es la red social más usada a nivel mundial, pero no está exenta de muchas críticas, por ejemplo, las relacionadas a la protección de datos de sus usuarios. El tema ha cobrado tanta importancia que incluso ha llegado a tribunales internacionales.



Para contrarrestar esto, la compañía de Mark Zuckerberg anunció cambios no solo en su producto bandera, también en las otras aplicaciones de su propiedad, como Instagram o WhatsApp. El problema es que estos movimientos podrían ser maquillaje y esconder detrás algo mucho peor.

. Botón 'Protect' Internet

Recientemente, expertos informáticos y medios especializados como 'TechCrunch' han descubierto que el botón 'Protect’ en la plataforma social. Aparentemente este botón ha sido concebido como un sistema de seguridad, sin embargo, enlaza con la página de Onavo Protec, una 'app' propiedad de Facebook que es usada desde hace años para recolectar datos para la compañía.



Ovano Protect es un programa de origen israelí (adquirido por la red social en 2013) que entre otras cosas prometía navegación segura a través de su red VPN, no obstante, como descubrió 'The Whasington Post' el año pasado, Zuckerberg y su equipo llevaba años aprovechando el programa para recabar información de sus usuarios sin que ellos supieran.



¿Qué información obtiene Facebook?



Si bien Facebook no va robar los datos bancarios de sus usuarios, a través de esta 'app' si recaba la información sobre los sitios que visitan o las consultas que hacen en internet para luego decidir qué cambios operar en sus distintas plataformas e incluso ofrecer esta información a terceros.



¿Esto es legal?

Onavo especifica en su política de privacidad que la información recogida "puede ser compartida con empresas afiliadas”, es decir, se lavan las manos.



Por este tipo de situaciones, algunas personas piensan bien antes de instalar las diferentes aplicaciones propiedad de Facebook, pues de hacerlo aceptan compartir su información con la compañía.