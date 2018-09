Facebook: por qué los mensajes sobre "engañar al algoritmo" son falsos

Es posible que en los últimos días hayas observado en tu muro de Facebook un mensaje que se repite una y otra vez.

Comienza diciendo: "Yo también he decidido eludir la modificación del algoritmo de Facebook, observando que ya no veo tantas publicaciones de amigos".

Se trata de una actualización de estado que se ha vuelto viral y que promete burlar el algoritmo de la red social para que la sección de noticias no muestre continuamente lo que publican "las mismas 25 personas".

Según ese mensaje, el sistema de la plataforma digital eligeq uiénes leen lo que publicas y qué información ves tú.

Y, para cambiar esa dinámica, bastaría con que algunos de tus contactos escriban "Hola" o cualquier otro "comentario rápido" en esa actualización de estado, promete.

Hay algunas variantes del mensaje, pero el contenido es el mismo:

El creador de la red social Mark Zuckerberg anunció a principios de este año un cambio en el algoritmo de Facebook que haría que el muro se vea completamente distinto.

Dijo que habría menos noticias y más interacción, y que se priorizarían las conversaciones entre familiares y amigos frente a otro tipo de contenido.

Tal vez por eso muchos pensaron que crear un mensaje que invitara a otros usuarios a hacer comentarios sería clave para que esas personas tengan preferencia frente a otras en la sección de noticias.

Las interacciones personales tienen ahora más peso que las noticias en Facebook. (Foto: AFP) AFP

Sin embargo, ese tipo de mensajes no tienen ningún efecto sobre el algoritmo de Facebook.

La respuesta está en que los cambios no afectan tanto a los usuarios individuales sino a los dueños de las páginas, cuyo contenido quedó relegado a un segundo plano.

De hecho, las fotos, videos y publicaciones personales se ven ahora mucho más que lo que publican las páginas de Facebook.

- No, el límite no son 25 amigos -

El mensaje viral para eludir el algoritmo se ha popularizado en las últimas semanas, pero no es nuevo. De hecho algunos lo publicaron por primera vez en diciembre de 2017, cuando comenzaron los rumores sobre los cambios que anunciaría Zuckerberg en enero.

La red social declaró entonces lo siguiente: "Clasificamos la sección de noticias según la relevancia que cada publicación pueda tener para ti, y aunque hemos realizado algunas actualizaciones que podrían aumentar el número de publicaciones que ves de tus amigos, tu news feed no está limitado a 25 de ellos".

El sitio de fact-checking (verificación de hechos) Snopes, especializado en rumores difundidos a través de internet, analizó la cuestión y concluyó que el algoritmo de Facebook no muestra solo lo que publican una veintena de contactos.

No existe una fórmula mágica para "engañar" al algoritmo de Facebook. (Foto referencial: AFP ) AFP

"Lo cierto es que nadie parece saber exactamente cómo funcionael algoritmo de Facebook. (La revista online) Slate describió la manera en que la red social determina el orden del contenido como 'poco elegante, errática y obstinadamente opaca'", se lee en el informe que publicó Snopes.

También aclaró que, efectivamente, los cambios en el algoritmo afectan al contenido generado por empresas y medios de comunicación, y no al de individuos.

"Los cambios fueron creados para incrementar (y no limitar) las interacciones con amigos y familiares".

Un representante de Facebook le dijo al sitio de comprobación de datos que este tipo de posts virales que pretenden "engañar" al algoritmo de Facebook son erróneos e ineficaces.

- ¿Qué puedes hacer? -

Para dar prioridad al contenido de ciertas páginas que te interesen, debes elegir la opción "Ver primero en tu sección de noticias" en lugar de "Predeterminado" que encontrarás en el menú desplegable "Siguiendo".

Puedes seguir los mismos pasos con los contactos cuyo contenido no te interese. También puedes optar por "Dejar de seguir".