Cómo usar Facebook Messenger sin una cuenta de Facebook

La aplicación de mensajería de Facebook, aunque no es la única alternativa interesante en el mercado, es bastante útil y popular. Sin embargo, hay quienes asumen que para usarla es necesario tener y usar una cuenta de Facebook, cuando no es así.



En realidad Facebook Messenger funciona de forma independiente a Facebook. Si bien lo más común es que usemos la misma cuenta de la red social en Messenger, no es la única forma, también es posible registrarse con un número de celular, al igual que ocurre en otras apps de mensajería como WhatsApp o LINE.

A continuación, los pasos para lograr abrir una sesión de Facebook Messenger sin ingresar una cuenta de Facebook.



1. Al abrir la aplicación aparecerá una pantalla preguntándonos si tenemos cuenta de Facebook o no. Para nuestro objetivo, habrá que marcar la opción " No tengo cuenta".

2. Luego de hacer esto, habrá que ingresar el número del móvil, esperar que nos envíen el código de confirmación y que la app lo verifique -procedimiento que solo tarda unos segundos-.



3. Si ya antes habíamos usado Facebook Messenger desde el número celular que se está ingresando, el sistema preguntará si somos esa persona. Si confirmamos, la sesión iniciará con dicha cuenta de Facebook (si es que ingresamos la contraseña). Pero como no es lo que se quiere simplemente se pulsará en "Esta no es mi cuenta".

4. En este paso la app pedirá que se introduzca nombre y apellidos. Es lo que verán el resto de personas cuando se chatee, así que depende de cada quien usar un nombre real o ficticio.



5. Finalmente, podremos subir una foto y enlazar nuestros contactos. En este punto es importante aclarar que como no se ha hecho un registro con una cuenta de Facebook, para añadir contactos será necesario buscarlos por nombre o número de teléfono.