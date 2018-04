Facebook Messenger: Cómo personalizar el botón "Me gusta" en la app

Facebook muestra el botón "Me gusta" de forma personalizada en los chats de su aplicación de mensajería Messenger. Ubicado en la esquina derecha, el popular dedo erguido de la red social permite que sus usuarios envíen respuestas afirmativas de manera rápida.

No obstante, no muchos conocen todas las posibilidades que dicho botón ofrece como, por ejemplo, que con solo una pulsación prolongada cambia de tamaño o que se puede reemplazar por otro 'emoji'. Realizar lo primero es simple, solo basta presionar por unos segundos el botón e ira aumentado su tamaño. Lograr lo segundo no es difícil, pero hay que seguir unos pocos pasos que a continuación te mostraremos.

--- Cambiar el botón "Me gusta"---



Para cambiar el "Me gusta" por otro 'emoji', solo tendremos que presionar en el símbolo de la letra i metida en un círculo, que se encuentra en la esquina superior derecha de cualquier conversación.

Presionar en el símbolo de la "i " Internet

En este menú encontraremos muchas opciones relacionadas con el chat, las cuales podremos usar para personalizar varios aspectos como el apodo, color del texto, etc. Por ahora, lo que nos interesa es ir a la sección "Emojis".

Entrar a la sección "Emoji" Internet

Una vez dentro tendremos a nuestra disposición una variada cantidad de figuras para elegir como nuestro nuevo botón "Me gusta": Rostros, corazones, animales, entre muchos más. Y si tu nueva elección no es de tu agrado siempre podrás volver al clásico pulgar levantado de Facebook.