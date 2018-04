Facebook pagará 40 mil dólares a quién denuncie abuso de datos

Las personas o empresas que denuncien o delaten prácticas de abusos de datos de usuarios de Facebook por parte de aplicaciones, desarrolladores u otros terceros recibirán una recompensa de hasta 40 mil dólares, anunció la empresa en una serie de actualizaciones de productos, según informa el sitio "TechCrunch".

Horas antes que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique ante el Senado de EE.UU., Facebook actualizó, entre otras funciones, un programa de caza de recompensas de hasta 40 mil dólares por violaciones de datos de los usuarios con el objetivo de abordar las críticas que enfrenta y enfrentará.

Facebook. Internet

Según un informe de CNBC, las bonificaciones comienzan a partir de 500 dólares. Se otorgarán si se cumplen ciertas condiciones: como que la aplicación ofensiva debe afectar a más de 10 mil usuarios de Facebook y mostrar un patrón claro de abuso y no de "recopilación" (un abuso sería transferir estos datos a un tercero sin permiso).

Facebook especificó que también debería de tratarse de un caso en el que la empresa no esté ya investigando de forma activa. Estos pueden ser como agentes que realizan "raspado" de información, malware, aplicaciones de ingeniería social y casos que involucran a otras empresas de Facebook (como Instagram).

Por otra parte, la red social reitera que si los denunciantes (o delatores de empresas que puedan hacer uso indebido de datos de usuarios) cumplen con la política de la compañía, entonces Facebook no los demandará. Además, tratará de mantener el caso en silencio y lejos de la prensa.

Otros detalles



Facebook solicita además que los denunciantes den tiempo a la empresa para investigar sobre el problema que se esté acusando antes de publicar información sobre el mismo o compartir dicha información con otras empresas. Además, el delator debe constatar que actúa de buena fe para evitar el uso indebido de datos.

La red social añade espera recibir todos los datos que se soliciten. Esto mientras recuerda que al delator no debe de estar infringiendo ninguna ley o normativa aplicable, incluidas las que prohíben el acceso no autorizado de datos. "Una vez más, no nos envíe ningún dato que haya obtenido de forma ilegal", dice la red social.

Con todas estas condiciones, Facebook se compromete a investigar y validar los informes; determinar la cantidad de la recompensa; se responsabiliza por la publicación de informes y actualizaciones de la recompensa; e indica que se paga una recompensa por la información.

"Estos investigadores... serán pagados... se los recompensa y se los reconoce", dice Pete Voss, gerente de comunicaciones para seguridad en Facebook. "Una vez que se resuelva el problema, son libres de hablar sobre él a voluntad".

Los datos



El programa de recompensas oficializado este martes fue ofrecido por Mark Zuckerberg cuando habló por primera vez sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Se explicó además que el nuevo programa se basa en los intentos de Facebook de combatir a los piratas informáticos con un millón de dólares de recompensa por detectar errores.

Mientras que un segundo anuncio también ofrecido este martes refiere que Facebook impediría que las aplicaciones accedan a los datos de los usuarios si no se han lanzado en 90 días.