Facebook pareciera no querer eliminar las noticias falsas

El jede de News Feed de Facebook, John Hegeman, no supo dar una respuesta convincente sobre por qué la red social no censuraba a la página InfoWars, conocida por traficar con teorías de conspiración, al ser cuestionado por Oliver Darcy para "CNN". Según un reporte de "The Guardian", esto se debe a que básicamente el compromiso de la plataforma de eliminar la desinformación de su sitio es en sí misma una noticia falsa.

Alex Jones, quien dirige InfoWars, dijo que las víctimas de tiroteos en masa de Sandy Hook eran actores infantiles. A este tipo de "información" apela su página en la red social. Pero Hegeman dice: "Creo que parte de lo fundamental aquí es que creamos Facebook para que sea un lugar donde diferentes personas puedan tener una voz. Y diferentes editores tienen puntos de vista muy diferentes".

El problema es que la afirmación de Jones no es una postura, sino una mentira en todo el sentido de la palabra que la red social no considera que vulnera sus límites. A esto hay que sumarle que antes de tolerar este comportamiento, intenta sacarle provecho. Facebook permite a sus anunciantes pagar para mostrar publicidad a los 743.220 seguidores de InfoWars.

Campaña



En un documental breve de 11 minutos, Facebook se compromete en "luchar contra la desinformación" aceptando a la vez que cometió errores. Una campaña publicitaria lanzada por la red social continua con esta idea con eslóganes como "Noticias falsas no son tus amigas" en paradas de autobús. Pero la realidad, como ya apuntó "The Guardian", parece ser diferente.

Los contenidos son evaluados por dos métricas, "verdad" e "intención de engañar" para considerar si merecen ser censurados o no. (Foto: Facebook) Facebook

Eduardo Ariño de la Rubia, gerente de ciencia de datos en Facebook, explica en el documental qué tipo de contenido es censurado en la red social: Uno que primero es analizado a través de dos métricas, "verdad" e "intención de engañar".

Así, en un gráfico que mide estas dos escalas, en el eje X se pone a "verdad" y en el eje Y "intento de engañar", creando cuatro cuadrantes. La información ubicada en el parte superior izquierda es baja de "verdad" y alta en "intención de engañar", por lo que debe ser eliminada de la red social. Si esta no tiene la intención de inducir al error, solo se trata de contenido que es "incorrecto en internet", según De la Rubia.

Ofensivamente aceptable



En internet circuló el rumor que los demócratas prominentes tenína una red de tráfico sexual infantil en el sótano de una pizzería en Washington. Esta desinformación fue obra de Alex Jones, quien tuvo que disculparse luego que un sujeto ingresó al restaurante y abrió fuego. Este caso fue tomado por De la Rubia como ejemplo de contenido que caería en el cuadrante superior izquierdo.

Pero más que la teoría, el detalle está en que Facebook parece negarse a colocar cualquier cosa en el cuadrante superior izquierdo. En la práctica, la red social encuentra el motivo en casi todos los casos de desinformación para evitar poner el rótulo de "censurable", como lo demostró Mark Zuckerberg en la tristemente célebre declaración que hizo para "Recode" indicando que los contenidos que niegan el Holocausto deberían quedarse en la plataforma.

Mark Zuckerberg afirmó que pese a lo ofensivo que resulta leer mensajes de negacionistas del Holocausto, ellos tienen un lugar en Facebook. (Foto: AFP) AFP

Aunque consideró que estos mensajes son "profundamente ofensivos", para Mark Zuckerberg los negacionistas del Holocausto se quedan en Facebook porque es "difícil impugnar el intento y comprender su intención". Esta posición es la que también se refleja en el documental de la red social: Contenido que está en un área gris porque son percepciones de la gente que no deberían entrar en el cuadrante superior izquierdo.

Hipocresía



La posición de Zuckerberg de dar el beneficio de la duda a los negacionistas del Holocausto, como ejemplo, hace de forma automática que su intención de eliminar las noticias falsas sea también desinformación. Y aunque Zuckerberg se rectificó diciendo que no defiende a este grupo de personas, no cambia su parecer que igual tienen un lugar dentro de su plataforma.

Básicamente, Facebook quiere mostrarse como un luchador contra la desinformación, a la vez que permite la distribución de este tipo de contenido en su sitio. Mientras que al parecer, Zuckerberg cree que la tecnología es la "solución mágica" para este problema, como lo dice el especialista en operaciones de News Feed integrity en el documental de la red social.

Y la solución, por el momento, es que se permita la publicación de cualquier tipo de contenido que luego serán "ahogados" con imágenes tiernas como fotos de bebes. Para Zuckerberg, la desinformación tiene que ser ocultada por ser un "mal discurso" y darle mayor relevancia al "buen discurso" pues es la mejor forma de combatir a las noticias falsas.