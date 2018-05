Facebook permitirá que borres tu historial de 'Me gusta'

Durante la conferencia para desarrolladores F8, Facebook presentó Clear History, una característica que permitirá a los usuarios eliminar por completo su historial de 'Me gusta'. De esta forma se desactivará la capacidad de la red social almacenar información de preferencias de las personas.

"Esta característica le permitirá ver los sitios web y aplicaciones que nos envían información cuando los utiliza, eliminar esta información de su cuenta y desactivar nuestra capacidad para almacenarla asociada a su cuenta en el futuro", explicó el director de privacidad de Facebook, Erin Egan, en una entrada en el blog de la red social.

Hay que recodar, y tener siempre presente, que las aplicaciones y los sitios web que usan funciones como el botón 'Me gusta' o la plataforma de métricas de audiencia Facebook Analytics proporciona información a la red social para que puedan dirigir anuncios personalizados.

Facebook asegura que de borrar el historial de 'Me gusta' eliminará la información de identificación para que los sitios web y aplicaciones que siga no se asocien a su cuenta. Pero esta acción, pese a lo que parece, no perjudicará a las aplicaciones.

"Podemos generar informes cuando recibamos esta información para que podamos decirles a los desarrolladores si sus aplicaciones son más populares entre hombres o mujeres de un determinado grupo de edad. Podemos hacer esto sin almacenar la información de una manera asociada con su cuenta, y como siempre, no le decimos a los anunciantes quién es usted".

Facebook precisó que tardará algunos meses para construir Clear History. En ese tiempo trabajará con defensores de la privacidad, académicos, legisladores y reguladores para obtener opiniones sobre su nuevo enfoque, "incluida la forma en que planeamos eliminar la información de identificación y los raros casos en que necesitamos información por motivos de seguridad".