Facebook pide sus usuarios eliminar o remover permisos de apps

Cuando inicies sesión en Facebook, la red social te enviará una alerta en la que te pide que protejas tu información, según pudo comprobar El Comercio. "Comprendemos la importancia de proteger tus datos. Ahora podrás controlar más fácilmente con qué aplicaciones compartes información", dice el aviso de la red social.

La alerta mencionada es una invitación para que accedas a la sección "Aplicaciones y sitios web" para que sepas qué aplicaciones tienen acceso en tiempo real de tus datos personales a través de la función 'Inicio se sesión con Facebook' y los que tienen el permiso caducado para que puedas eliminar aquellos que ya no quieres que utilicen tu información.

Este el aviso que aparece en la parte superior del News Feed al iniciar sesión en Facebook. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

La invitación te ofrece un botón para ir de forma directa a la sección "Aplicaciones y sitios web". Allí aparecerán tres pestañas: las aplicaciones con el permiso activo, los que tienen el permiso caducado y los que fueron eliminados.

En la primera pestaña aparecen las aplicaciones que tienen acceso a tus datos personales. Estas son con las que iniciaste sesión de forma reciente en ellos con Facebook y que pueden solicitar información que aceptaste compartir. En esta sección puedes ver y actualizar los datos que pueden solicitar o eliminar el acceso.

En la sección de Aplicaciones y sitios web puedes eliminar el acceso a tu información de aplicaciones de terceros. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

Hasta hace un par de semanas, cuando querías eliminar el acceso a tu información de una aplicación tenías que hacer el mismo proceso en cada uno de los permisos cedidos. Ahora, puedes escoger varias a la vez y eliminarlas al mismo tiempo, una opción disponible en Facebook tras el escándalo de privacidad del caso Cambridge Analytica.

Cuando eliges las aplicaciones que deseas evitar que ya no tengan acceso a tu información y presionar el botón Eliminar, Facebook te alerta que es posible que "aún tengan acceso a datos que compartiste anteriormente, pero no podrán hacer solicitudes adicionales de información personal".

Al eliminar el permiso activo de aplicaciones también puedes elegir "eliminar todas las publicaciones, las fotos y los videos de Facebook que estas aplicaciones y sitios web podrían haber publicado en tu nombre", como se muestra en la captura de pantalla.

Este es el último paso para eliminar el permiso activo de las aplicaciones que aún pueden acceder a tu información personal. (Foto: Facebook / El Comercio) Facebook

Mientras que en la segunda pestaña, de Acceso a datos no permitido, muestra una lista de aplicaciones y sitios web en los que iniciaste sesión con Facebook y que hace tiempo que no usas. Es posible que aún tengan acceso a datos que compartiste en el pasado, pero ya no pueden solicitar información adicional.

En esta pestaña puedes renovar el acceso de las aplicaciones, editar la información que puedan solicitar o sencillamente eliminar los permisos.

Mientras que la última pestaña es utilitaria solo para ver detalles de las aplicaciones y sitios web eliminados. Sin embargo, es posible que estas "aún tengan acceso a datos que compartiste" en el pasado. Para poder borrar todo rastro de tu información personal, Facebook recomienda contactar de forma directa con el desarrollador y realizar la solicitud.