Facebook empezó a hacer pruebas con el botón de "no me gusta"

El dedo hacia arriba de Facebook del “Me gusta” se ha convertido en un símbolo muy popular, sin embargo, muchos piensan que así como la red social celebra lo positivo también debería haber un botón de "no me gusta", que exprese una reacción de disconformidad.



Con respecto al tema, Mark Zuckerberg ha sido tajante al declarar que Facebook nunca va crear un botón de "no me gusta", pues quiere mantener siempre una atmósfera que refleje positivismo. No obstante, según han confirmado distintos medios, ahora se estaría probando una alternativa para reaccionar a comentarios inapropiados o engañosos.

(Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay) Internet

Como informan desde CNET, la plataforma social más popular de la red estaría trabajando en una reacción negativa a los comentarios en Facebook, pero no es exactamente el botón que pedían algunos.



Usuarios de Facebook informaron que han comenzado a ver el botón "downvote" en la sección de comentarios de las publicaciones en las páginas públicas de Facebook. Esta nueva alternativa ofrece opción de informes como "ofensivo", "engañoso" y "fuera del tema".



"Estamos explorando una función para que las personas nos envíen feedback sobre los comentarios en las publicaciones públicas. Esto solo se aplica a un pequeño grupo de personas en los EE. UU.", Dijo a Techcrunch mediante un comunicado.



A diferencia del botón "Me Gusta" o las reacciones, el nuevo botón trata de hacer conocer a Facebook acerca comentarios inapropiados o engañosos, confirmó la compañía.