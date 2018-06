Facebook prueba cobrar suscripciones para acceder a contenido en Grupos

Facebook habilitó a los administradores de Grupos a cobrar una suscripción mensual de entre US$4.99 y US$29.99 para que sus miembros accedan a subgrupos de contenido exclusivo, informa el sitio "TechCrunch". Un puñado de grupos de crianza, cocina y "organizar mi hogar" serán los primeros en acceder a esta función como parte de las pruebas iniciales.

La idea de esta iniciativa fue propuesta por los mismos administradores. El gerente de Producto de Grupos de Facebook, Alex Deve, explicó que el objetivo no es ganar dinero, sino invertir en la comunidad. "El hecho de que habrá fondos provenientes de la actividad les ayuda a crear contenido de mayor calidad", dijo.

Sarah Mueller, por ejemplo, cobra US$14.99 por el contenido exclusivo del grupo Declutter My Home Group. (Foto: Facebook) Internet

Según algunos administradores, deseaban tener fondos para solventar las actividades que su Grupo realiza en conjunto en el mundo real. Mientras que el contenido de la versión exclusiva y de pago de Grupos serán videos tutoriales, listas de consejos y soportes que ofrecerán de forma directa los mismos administradores.

Mientras que los objetivos de las primeras pruebas son descubrir qué administradores publicarán y si los miembros del grupo aprecian el trabajo.

Los ejemplos



Sarah Mueller administra Declutter My Home Group. Cobrará US$14.99 al mes para enseñar a mantener limpio el hogar con listas de verificación y guías en video. El grupo The Grown and Flown Parents hablará sobre el ingreso a la universidad y asequibilidad con consejeros universitarios por US$29.99. Recipes & Meal Planning ayudará a planificar una comida con tareas semanales, listas de compras y más por US$9.99.

Para acceder a este tipo de servicio, el usuario tiene que pertenecer a un grupo grande que cuente con el acceso a las opciones de suscripción. Publica una invitación para que los miembros la comprueben, ellos verán una vista previa que describe a qué contenido exclusivo tendrán acceso y cuánto cuesta. Si lo aceptan, se les cobrará la suscripción mensual.

Se facturará el mismo día del mes en que acceden al servicio. Si en caso cancelan la suscripción, podrán consumir el producto hasta el final de su ciclo de facturación.

El dato



En el periodo de prueba Facebook no sufrirá ningún tipo de recorte por el servicio. Cuando una característica se factura en equipos con Android o iOS, estos sistemas se quedan con el 30 por ciento el primer año, y con el 15 por ciento el resto del tiempo. Si la red social solicita un reparto de ingresos, recién podría monetizar con la nueva función.