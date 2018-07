Facebook: ¿Por qué no puedes agregar a ciertas personas?

Puede pasar que navegando en Facebook te topes con la publicación de alguien que crees conocer o con quien deseas iniciar una amistad. Ingresas a su perfil para añadirla a tu lista de amigos, pero descubres que eres incapaz de hacerlo. Según la página de ayuda de la red social esto puede deberse hasta por cinco motivos.

La razón principal, y que no tiene forma de ser revertida por ti, es que esta persona configuró su privacidad de recepción de solicitudes de amistad y solo puedan añadirla los amigos de sus amigos. La única solución sería enviarle un mensaje y pedirle a él o ella que te añada a su lista.

Si alguien configuró la privacidad de su cuenta para que solo la puedan agregar los amigos de sus amigos, es posible que no le puedas enviar una solicitud de amistad. (Foto: Facebook) Facebook

El otro motivo que no tiene forma de ser revertido por ti es la cantidad de amigos que tenga esta persona. Si tú o la otra persona han llegado a los 5 mil amigos ya no pueden agregar a nadie más, pues este es el máximo de contactos que permite la red social. Si deseas tener más amigos, en tu caso, podrías convertir tu cuenta en una página.

Si has llegado a los 5 mil amigos en Facebook ya no puedes agregar a nadie más. (Foto: Facebook) Facebook

Las siguientes dos razones por las cuales no puedes agregar a alguien dependen hasta cierto punto de ti. Si has bloqueado a esta persona no le podrás enviar una solicitud de amistad, antes tienes que desbloquearla. Y si ya le enviaste una solicitud en el pasado, no puedes enviarla de nuevo y esperar a obtener una respuesta.

Finalmente, Facebook explica que "si las solicitudes que envías no obtienen respuesta o son marcadas como no deseadas, es posible que se te haya impuesto un bloqueo para enviar solicitudes de amistad". Esto se da cuando envías muchas solicitudes, pero el castigo caduca después de cierto tiempo.