En el último año y medio, Facebook enfrentó controversias, noticias falsas, uso indebido de datos de usuarios y más. Esto no ha hecho más que mermar la confianza en una plataforma a la que muchos pertenecemos desde hace más de un década, hasta el punto de poder decidir en abandonarla.

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, la percepción es que Facebook no es nada seguro para sus usuarios. Mientras tanto, la empresa ha perdido miles de millones de dólares en valor precisamente por esa falta de confianza. Y para dar el puntazo final a la red social solo queda dar un paso: eliminarla.

Recuerda que al eliminar tu cuenta en Facebook, esta no podrá ser recuperada. (Foto: Ilustración de TechCrunch) AFP

Con eliminarla, explica el sitio "TechCrunch", se habla de olvidar que existe. Si estás seguro de dar este paso solo puedes confiar en que el proceso no es muy complicado, pero que no se trata con simplemente dejar de iniciar sesión.

El primer paso es tener una copia de toda la información que tienes en Facebook. La red social te ofrece esta de forma sencilla al permitir descargar la información de tu Timeline, publicaciones que has compartido, mensajes y fotos. También te brinda los datos ocultos como publicaciones a las que has hecho click, las direcciones IP que registra cuando inicias sesión dentro y fuera de la aplicación, y más. Solo tienes que entrar a este link.

Para continuar y descargar, necesitar ir a la página de Configuración cunado has iniciado sesión en Facebook. Luego ve a Descargar una copia de tus datos de Facebook. En este proceso no se puede volver atrás: quiere decir que no puedes descargar tus archivos si ya has eliminado tu cuenta.

Recuerda también que al eliminar tu cuenta, esta no podrá ser recuperada. Si deseas volver en el futuro a la red social tendrás que comenzar desde cero. Sabiendo esto, el siguiente paso es ir a la página donde se encuentra el botón para eliminar tu cuenta. Curiosamente no está ni en la Configuración o el Menú de Facebook, sino en un sitio externo, al que puedes acceder a través de este link.

Desde que se hace click en el botón de Eliminar mi cuenta el proceso tarda algunos días antes de finalizar. Si en caso intentas ingresar a Facebook mientras esto suceda, la solicitud quedará reiniciada y tendrá que empezar de nuevo. Toma hasta 90 días para que la cuenta se elimine por completo.

Cuando tu cuenta ya no exista, hay cierta información se queda almacenada en la base de datos de Facebook. Según la empresa estos no son identificables por usuarios. Pero información como los mensajes que has enviado a tus amigos estarán disponibles para ellos.