Facebook: Así puedes recuperar tu cuenta si la bloquearon

Hay varias razones para que Facebook bloquee o cierre la cuenta de un usuario. Si bien todas se especifican en las condiciones de uso de la red social, realmente son muy pocos quienes se han tomado la molestia de leerlas. El problema es que muchas veces podemos incurrir en alguna falta sin necesariamente tener una mala intención.



Por lo general, una cuenta es cancelada porque hemos publicado contenido inadecuado de manera reiterada o nos hemos comportado de manera inapropiada

--Razones por las que bloquean una cuenta --

A continuación, las causas principales por las que el grupo de moderadores de Facebook podría decidir bloquear nuestra cuenta (también la de Instagram), según Easyoffer, una plataforma online de abogados. La decisión se toma teniendo en cuenta las denuncias de otros usuarios o porque los encargados así lo consideran.



►Tener más de una cuenta en una misma red social

► Suplantar a otra persona

►Acosar a otros usuario

►Dar información falsa

►Amenazar o utilizar lenguaje violento

► Publicar material que viole la propiedad intelectual

► Publicar desnudos o contenido grotesco

► Hacer Spam

► Incitar a la violencia

► Enviar muchas solicitudes de amistad a desconocidos

--Contactar con la red social--

Sin embargo, la cancelación de una cuenta por estos factores puede ser cuestionable o debatible, y por ello es posible apelar, aunque, en palabras de Easyoffer, “recuperar tu cuenta es una tarea complicada y para la que se requiere armarse de gran paciencia, (…) no hay que resignarse, siempre se puede hacer algo”.



Facebook no suele cerrar las cuentas desde un primer momento, por el contrario, lo hacen cuando el usuario es reincidente. Por lo común, se envía una alerta explicando el error y una advertencia para que no vuelva a ocurrir.



Si es que la plataforma ya procedió a inhabilitarnos debemos contactar con ellos aportando algunos datos como correo electrónico, nombre y apellidos, documento de identidad en formato JPEG y procurar enviar nuestra explicación de por qué creemos que deberíamos recuperar la cuenta. Esto lo podremos hacer llenando el siguiente formulario.