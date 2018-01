Las compañías de redes sociales Facebook, Twitter y YouTube de Google han acelerado el retiro de discursos de odio en Internet ante posibles medidas de la Unión Europea.



El bloque ha llegado a amenazar a las redes sociales con promulgar nuevas leyes, a menos que aumenten sus esfuerzos por combatir la proliferación de contenido extremista y discursos de odio en sus plataformas.



(Foto: Pixbay/CC0)

Microsoft, Twitter, Facebook y YouTube firmaron un código de conducta con la Unión Europea en mayo de 2016 para revisar la mayoría de las quejas y denuncias en un plazo de 24 horas. Instagram y Google+ también firmarán el código, dijo la Comisión Europea.



Las empresas revisaron quejas dentro de un día en un 81 por ciento de los casos durante un período de monitorización de seis semanas hacia fines del año pasado, según cifras de la Unión Europea divulgadas el viernes, que se compara con un 51 por ciento en mayo de 2017, cuando la Comisión examinó por última vez el cumplimiento con el código de conducta.



En promedio, las empresas retiraron un 70 por ciento del contenido denunciado a ellas, más que el 59,2 por ciento en mayo del año pasado.



La comisionada de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourová, afirmó que no quiere ver una tasa de remoción de 100 por ciento porque eso podría transgredir la libertad de expresión.



También dijo que no está a favor de legislar, como ha hecho Alemania. Este año entró en vigor en Alemania una ley que contempla multas de hasta 50 millones de euros (61,4 millones de dólares) para empresas de redes sociales que no retiren los discursos de odio en forma suficientemente rápida.



"El hecho de que nuestra postura colaborativa respecto al discurso de odio ilegal traiga buenos resultados no significa que yo quiera darle un pase libre a los gigantes tecnológicos", comentó en una conferencia de prensa.



Del discurso de odio denunciado a las empresas, casi la mitad fue publicado en Facebook, muestran las cifras, mientras que un 24 por ciento corresponde a YouTube y un 26 por ciento en Twitter. Facebook revisó quejas en menos de 24 horas en un 89,3 por ciento de los casos; YouTube, en un 62,7 por ciento de los casos; y Twitter, en un 80,2 por ciento de los casos.



(Fuente: Reuters)



