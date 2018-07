Facebook: Por qué es relevante que sancione al dueño de la página Infowars

Facebook castigó por 30 días la cuenta del administrador de la página Infowars, Alex Jones, con la prohibición de publicar videos. Mientras que la referida página recibió una advertencia, la primera por parte de la empresa, por incumplir con sus normas comunitarias, lo que devino con la eliminación de cuatro de sus videos, informa el sitio "TechCrunch".

La acción sería rutinaria, pero Alex Jones utiliza Infowars para lanzar teorías conspirativas, historias tan descabelladas como que demócratas prominentes tienen una red de tráfico sexual infantil en el sótano de una pizzería, la misma que provocó que un sujeto que entrara al restaurante en Washington y abriera fuego. Sin embargo, Jones dice que estas historias las hace a través de un personaje y no pueden ser "desinformación".

Además, el mismo Mark Zuckerberg defendió la idea que este tipo de publicaciones no pueden ser desaparecidas, porque pueden considerarse "puntos de vista diferentes" y que todo el mundo, sea quien sea, tiene derecho a tener un espacio para compartir sus ideas en Facebook. Días después de esto, la red social eliminó cuatro de sus videos por, estos sí, violar los estándares de su comunidad.

El otro gran problema, es que uno de esos videos ya había sido revisado y aprobado por el equipo de monitoreo de contenidos de Facebook. "TechCrunch" citó a una fuente que reveló este dato y calificó aquella decisión como "errónea" por lo que se procedió a eliminarla. Esta medida se dio días después que YouYube hizo lo propio con cuatro videos de Jones en su plataforma por faltar sus políticas sobre contenido.

La fuente explicó que tres ve los videos eliminados fueron alertados el pasado miércoles, posiblemente después o junto a la alerta emitida en YouTube. Pero esto solo deja la sensación sobre un posible mal manejo del proceso de revisión de contenido de Facebook.

El castigo



Jones ya había sido advertido por Facebook por el contenido que compartía, es por eso que fue sancionado esta vez luego que la red social consideró que cometió otra falta a sus Normas comunitarias -mientras que al ser el 'primer error' de Infowars, solo emitió una advertencia.

"Nuestros Estándares de la comunidad dejan en claro que prohibimos el contenido que fomenta el daño físico [bullying], o ataca a alguien en función de su afiliación religiosa o identidad de género [discurso de odio]. Eliminamos contenido que infringe nuestros estándares tan pronto como nos damos cuenta. En este caso, recibimos informes relacionados con cuatro videos diferentes en las páginas que Infowars y Alex Jones mantienen en Facebook. Revisamos el contenido en comparación con nuestros estándares de la comunidad y determinamos que infringe. Los cuatro videos han sido eliminados de Facebook", dijo un vocero en un comunicado.

A inicios de julio, el jefe de noticias de Facebook, John Hegeman, dijo que Infowars no puede ser eliminada de la plataforma porque solo por compartir información falsa "no viola los estándares de la comunidad. Agregó que "creamos Facebook para que sea un lugar donde diferentes personas puedan tener una voz"; sin importar que esta voz en particular diga que el 11 de setiembre fue un trabajo interno, por ejemplo.

La postura de Hegeman se vio ratificada cuando la vicepresidenta de producto Fidji Simo dijo que Infowars es "absolutamente atroz", pero agregó que "si dices algo falso en Facebook, puedes decirlo mientras ya que eres una persona auténtica y estás cumpliendo con los estándares de la comunidad".