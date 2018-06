Facebook: Cómo reportar una foto que vulnera mi privacidad

Ya sea como una forma de venganza o alguien que desea hacernos pasar un mal rato, puede pasar que se suba a Facebook una foto que puede vulnerar tu privacidad. Por ejemplo, si se trata de una imagen contra el pudor o adulterada que falta a tu reputación, la ley está de tu parte y la red social te apoya a que la denuncies.

Si crees que una foto o un video de Facebook se debe eliminar porque infringe tus derechos según la legislación sobre privacidad de tu país, puedes completar un formulario ofrecido por la red social. La plataforma revisará el reporte y tomará las medidas oportunas de según sus Normas comunitarias.

Este es el formulario que tienes que llenar para denunciar una foto o video que puede estar violando tu privacidad. (Foto: Facebook) Internet

Este formulario te pregunta primero que tipo de publicación denunciarás: una foto, video u otro. Antes de eso Facebook te advierte que "aunque estudiamos todos los reportes que recibimos, no te enviaremos ningún mensaje de confirmación si tomamos alguna medida al respecto".

Si se trata de una foto, tienes que detallar si se trata de una foto de perfil u otra y si la infracción se produce dentro o fuera de Estados Unidos. Luego de esto, la red social te pide que compartas el URL de la publicación y que anuncies los derechos de privacidad de quién se están violando: los tuyos, un hijo tuyo o de un tercero.

Sea el caso que se elija tendrás que confirmar si la persona afectada es mayor o menor de 18 años y su lugar de residencia. Finalmente, marcas una casilla en la que declaras que toda la información ofrecida es exacta y que el "contenido descrito antes no está autorizado en virtud de las leyes sobre privacidad de tu país". Y pulsas "enviar".

Y listo, de esta forma puedes denunciar una foto que consideres está vulnerando tu derecho a la privacidad. Como notarás en el formulario descrito, también puedes reclamar por las fotos de tus hijos o de otro adulto, pero siempre ofreciendo el link de la imagen acusada. Si no tienes el link, Facebook te pedirá una descripción exacta de la publicación, pero no podrá hacer nada si no la encuentra.