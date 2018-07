Facebook: Stickers te ayudan a definir tu situación sentimental

Una de las conversaciones más incómodas que puede haber en una pareja es el querer saber "hacia dónde va su relación" cuando tienen ideas diferentes. Facebook "intenta" ayudar a definir tu situación sentimental con una nueva colección de stickers.

"¿Soltero, en una relación, es complicado? Nuestro nuevo paquete de stickers Amores modernos está aquí para ayudarte a DTR (definir la relación), volver a encender una conversación, o compartir el último 'chisme caliente' con tus amigos", explica la división Facebook Stickers en un comunicado.

La colección Amores modernos se presenta como "el amor en todas sus formas". Está compuesta por 24 frases típicas en toda relación: Desde el tradicional "te amo" y "te escucho" hasta los fatales "esto se acabó" y "te estoy ignorando", pasando por los curiosos "somos como unicornios" y "siempre estoy solo".

Los stickers son obra de la ilustradora Heather Hardison, autora del libro "Homegrown: Illustrated Bites from your Garden to your Table", una idea que nació del blog que mantiene con pequeños dibujos de una de sus aficiones: jugar en el jardín. Es graduada en Arte y Diseño de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y vive en San Francisco.

Si deseas contar con las virtudes de la colección Amores modernos, puedes descargarla desde la Tienda de Stickers a la que accedes desde cualquier conversación en Facebook Messenger. También está disponible de forma gratuita en este link.