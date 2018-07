Facebook traducirá su interfaz a la lengua de los aborígenes del Ártico de Canadá

Facebook ha iniciado el proceso para traducir su interfaz a inuktut, las lenguas de los aborígenes del Ártico de Canadá y que son habladas por varias decenas de miles de personas, con un modelo que podría ser utilizado en otros países.

Inuktut es el nombre con el que se conocen a inuktitut e inuinnaqtun, las dos lenguas oficiales que se hablan en el territorio canadiense de Nunavut, en la región ártica del país, así como varios dialectos derivados de estas dos lenguas.

Durante décadas, el uso de inuktut había estado cayendo debido principalmente a las políticas de sucesivos Gobiernos canadienses que desde la década de los años cincuenta obligó a los inuit a utilizar el inglés o francés en el sistema escolar.

Pero la situación empezó a cambiar cuando en 1999 se creó el territorio de Nunavut, como una escisión de la gigantesca región de los Territorios del Noroeste, con cuatro idiomas oficiales: inglés, francés, inuktitut e inuinnaqtun.

Nunavut fue creado como el hogar de los inuit y desde entonces, el territorio, donde habitan unas 36.000 personas de las que más de 20.000 se identifican como aborígenes inuit, se ha dedicado a fomentar la cultura de los pobladores originales del Ártico.

Y uno de los principales esfuerzos ha sido la recuperación de inuktut, cuyas palabras se escriben desde el siglo XIX con triángulos para las vocales y con una variedad de formas para las consonantes.

En el año 2000, una comisión oficial determinó que "la amenaza a largo plazo que sufren las lenguas inuit de mano del inglés y el francés es constante", especialmente en el sistema escolar, por lo que el Gobierno de Nunavut estableció un plan para que para 2020, la sociedad inuit fuese realmente bilingüe en inglés e inuktitut.

La traducción de Facebook a inuktut es una pieza más de este programa.

Como señaló esta semana Kevin Chan, el responsable de Política Pública de Facebook Canadá, la red social ha estado trabajando "de forma estrecha con los líderes indígenas y Canadá para entender mejor cómo se puede mejorar Facebook para servir mejor a sus comunidades".

"Una de las claves de las respuestas que hemos recibido es el fuerte deseo entre los pueblos indígenas de relacionarse en sus propias lenguas en Facebook. La lengua es vital para conectar y construir la comunidad, que es la razón por la que estamos tan entusiasmados con iniciar el proceso con inuktut", añadió.

Los líderes inuit señalaron que en un territorio con una masa terrestre de casi 1,9 millones de kilómetros cuadrados (cuatro veces el tamaño de España) y donde solo viven 36.000 personas distribuidas en 25 comunidades, las plataformas sociales son un medio de comunicación básico para sus habitantes.

Aluki Kotierk, presidenta de la institución que legalmente representa a los inuit en temas territoriales, conocida como Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), declaró a la radiotelevisión canadiense CBC que los medios sociales "son una forma fácil de estar conectados con la familia".

"El otro propósito es ser capaces de educar al mundo sobre los inuit, la realidad de nuestra vida y nuestra visión del mundo", sentenció.

En un comunicado, Kotierk también señaló que "el reconocimiento de Facebook de su papel para la promoción y uso de inuktut es bienvenido, particularmente en Nunavut donde es el lenguaje de la mayoría de la población".

Pero el problema de inuktut es que no existe unanimidad para traducir muchos vocablos a las dos lenguas principales, por no decir los dialectos.

Por ejemplo, en estos días uno de los principales debates en Nunavut es la traducción de la palabra cannabis ante la inminente legalización de su consumo para uso recreativo en Canadá.

Tan pronto como los legisladores de Nunavut decidieron que la traducción de cannabis a inuktut será "surrarnaqtuq" aparecieron las primeras protestas.

La diputada Joelie Karnerk se quejó que "surrarnaqtuq" "realmente no significa nada" en su dialecto. "Si se abriese una tienda y usase ese término, no lo entendería porque no tiene sentido en mi dialecto".

Ante este tipo de problemas, Facebook ha decidido que a partir de esta semana y durante un año, los usuarios inuit de la plataforma social traducirán ellos mismos el interfaz y votarán para aprobar la traducción más adecuada de los términos que componen la aplicación.

"Una vez que una traducción ha recibido suficientes votos, se convertirá en la traducción oficial propuesta para esa cadena. El lanzamiento de Facebook en inuktut está programado para 2019, basado en el volumen de las respuestas recibidas de la comunidad", explicó Facebook Canadá.

"Este es un buen ejemplo de una compañía jugando un papel de liderazgo en promover el uso de inuktut. Aplaudo esta iniciativa", concluyó David Joanasie, el ministro de Lenguas de Nunavut.

