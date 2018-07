Facebook transmitirá noticieros desde el próximo lunes

Facebook está financiando noticieros en su plataforma para poder combatir las noticias falsas. Pero la red social anunció que también presentará programas producidos por editoriales que se estrenarán desde este 16 de julio y en las siguientes semanas.

"Cuando se estrenan, las personas podrán encontrar estos programas en una nueva sección en Watch dedicado a las noticias", explica Facebook en un comunicado. "Esta sección incluirá videos de noticias de páginas de noticias nacionales y locales, y al igual que otras secciones de Watch, se personalizarán en función de los editores que usted sigue y de lo que los amigos miran".

Así, dentro de la batería de noticieros se han incluido dos para el público latino: el programa de Univision, Noticiero Univision Edición Digital con Carolina Sarassa y Borja Voces; y La verdadera América con Jorge Ramos. Estos se presentarán junto a producciones noticiosas de cadenas como ABC News, CNN, FOX News, Mic, ATTN: y Advance Local.

La programación de noticieros de Facebook Watch. (Foto: Facebook) Facebook

La intención de presentar noticieros, financiados y de editoriales de noticias, dentro de la plataforma de la red social es la forma en que Facebook intenta ofrecer noticias de calidad que provienen de fuentes confiables. De esta forma espera contrarrestar y combatir las noticias falsas que se difunden a través de su plataforma.

Así, Facebook promociona el próximo estreno de los programas informativos More in Common (ABC), At What Cost? (Bloomberg), Profile (BuzzFeed News), The War Within (McClatchy), NowThis Morning (NowThis) y An Imperfect Union (TEGNA).