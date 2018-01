Facebook transmitirá vía 'streaming' los ‘Golden Globes 2018’

Facebook acaba de adquirir los derechos para transmitir en vivo, vía ‘streaming’, los premios ‘Golden Globes 2018’, la primera gala cinematográfica de importancia mundial que se llevará a cabo el siete de enero en California, EE.UU, a las 6 p.m. (hora local).

La gala será transmitida en el país del norte por la cadena NBC, pero la novedad reside en que en 2018 Facebook ha desplazado a Twitter, que hizo el ‘livestream’ de los ‘Golden Globes’ el año pasado.

El ‘streaming’ de Facebook incluirá contenidos adicionales para ofrecerle una mejor experiencia al usuario, como videos en 360 grados. Asimismo, a través de la cuenta @goldenglobes en Instagram se ofrecerán imágenes exclusivas e historias exclusivas conducidas por la animadora Laura Marano.

Además, los usuarios podrán realizar sus preguntas por la cuenta oficial de evento en Facebook, las que serán planteadas a los ganadores en la sala de prensa del evento.

En esta ocasión, The Shape of Water" encabeza la lista con de nominados con siete menciones, seguida por "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cada una en seis categorías. Continúan la lista "Lady Bird" con cuatro y "The Greatest Showman", "I, Tonya" y "Dunkirk" con tres.

En las categorías de TV, HBO y Netflix comandaron las postulaciones. Así, la serie “Big Little Lies”, protagonizada por Nicole Kidman y Reese Whitherspoon obtuvo seis nominaciones y "Feud: Bette and Joan" recibió cuatro. This Is Us" de la cadena NBC recibió tres nominaciones, como también la serie ganadora del Emmy, "The Handmaid's Tale", y "Fargo" de FX.

La premiación podrá verse en Perú por medio del canal TNT a las 7 p.m, por la plataforma del canal TNT GO (http://www.tntgo.tv/) o, como te hemos comentado, a través de Facebook, en el mismo horario.



