Facebook: Usuarios y anunciantes no se inmutan tras escándalo de privacidad

Los presagios de la 'inminente' caída de Facebook tras el escándalo de privacidad del caso Cambridge Analytica al parecer han sido muy exagerados. Incluso campañas como #DeleteFacebook no han presentado problemas para la red social, según dijo una ejecutiva de la empresa al diario "The Wall Strret Journal".

Los anunciantes han permanecido tranquilos en las últimas semanas. Mientras que los usuarios no han alteado la configuración de su perfil. "No hemos visto cambios salvajes en el comportamiento con personas que dicen 'no voy a compartir más datos con Facebook'", dijo la vicepresidenta de marketing global, Carolyn Everson.

Analistas de Wall Street coinciden en que el modelo de negocio de Facebook se mantendrá. (Foto: AFP) AFP

Everson también explica que Facebook no está realmente anticipando que gran parte cambiará en el lado legislativo de la ecuación, pese a que la empresa estuvo y está bajo el escrutinio del Congreso de Estados Unidos y legisladores de países extranjeros, sobre todo de la Unión Europea.

Facebook "no está anticipando cambios importantes en nuestros ingresos generales y modelo de negocio", cuenta la ejecutiva. Esto en lo que respecta a la capacidad potencial de los usuarios para optar por no participar en el modelo de anuncios que estuvo bajo tema de debate en la visita de Mark Zuckerberg al Congreso de EE.UU.

Analistas de Wall Street coinciden con Everson, porque ni los anunciantes ni los usuarios están huyendo en masa. "No es costoso para la trayectoria de crecimiento de las ganancias que tienen. Hicimos un estudio hoy que demostró que el compromiso no ha disminuido", dice el analista David Seaburg a CNBC, según cita el sitio "TechCrunch".

"El factor de compromiso es quedarse quieto. Los compradores de anuncios están bloqueados. Creo que las ganancias van a ser buenas. Creo que es un catalizador para que las acciones suban", agrega Seaburg.