Facebook modificó su algoritmo para priorizar las publicaciones que realizan nuestros amigos y familiares. Con este nuevo modelo, los mensajes de empresas y noticias han perdido espacio dando paso a un mito que cada vez se extiende más: solo podemos ver las noticias que comparten hasta un máximo de 25 amigos.

Los rumores acerca de este mito empezaron en diciembre pasado, según informa el portal especializado en tecnología "Cnet" citando información del sitio de verificación de datos "Snopes". Las fechas coincidirían precisamente con el anuncio de los primeros cambios en el algoritmo de la red social.

El mensaje es uno típico al de otras mentiras que se compartieron millones de veces en la red social en diferentes idiomas y con ciertas variaciones: Facebook 'hará esta nueva cosa' desde 'esta fecha'; para evitarlo, por favor 'comparte, comenta o dale like' a esta publicación para evitarlo.

El falso mensaje en concreto es:

El nuevo algoritmo que controla el feed de noticias de Facebook ahora muestra solo publicaciones de las mismas pocas personas, alrededor de 25. Su sistema elige a las personas para que lean tus publicaciones, pero me gustaría elegirlas por mí mismo. Por lo tanto, te pido un favor: por favor, en este momento ... Déjame un comentario rápido, un 'hola', una pegatina, lo que quieras, no solo le des 'me gusta'; publica algo para que aparezca en mi feed de noticias. Tengo noticias interesantes y quiero asegurarme de que te lleguen.

Facebook desmintió este mensaje. Un vocero de la red social la calificó de "pura ficción".

"Los amigos no permiten que los amigos copien y peguen memes, y eso simplemente no es cierto", dijo la fuente en un comunicado. "Clasificamos el News Feed según la relevancia que cada publicación pueda tener para ti, y aunque hemos realizado algunas actualizaciones que podrían aumentar el número de publicaciones que ves de tus amigos, tu News Feed no está limitado a 25 de ellos".

El algoritmo de Facebook filtra las publicaciones de los contactos dentro de la red social para priorizar las de algunas personas. Según el mismo Mark Zuckerberg, su último cambio permite ver más mensajes de amigos y menos de medios o marcas. Esto se da en un contexto de críticas contra la red social por ser escenario de noticias falsas durante las elecciones estadounidenses de 2016.