Facebook: Videos en vivo podrán emitir 'programas concurso'

Facebook lanza funciones interactivas a la función de video en vivo que convertirán a las emisiones de usuarios en un programa concurso, explica el sitio "TechCrunch". Las nuevas herramientas estarán bajo demanda y permitirán agregar pruebas, encuestas, desafíos y elementos lúdicos para que espectadores puedan jugar y ser eliminados mientras intentan acertar con la respuesta correcta en una competencia de trivia.

La nueva plataforma tendrá como socios de lanzamiento a What's In The Box de Fresno y Outside Your Bubble de BuzzFeed News. En el primero, los espectadores adivinan qué hay dentro de un contenedor; en el segundo, los concursantes tienen que adivinar qué piensan sus oponentes. Mientras que en Confetti, de Insider, los competidores podrán ganar premiso en dinero.

Las nuevas características de Facebook parecen intentar competir con la aplicación de trivia HQ. (Foto: Facebook) Facebook

"El video está evolucionando, pasando del consumo pasivo a formatos bidireccionales más interactivos", le dice a "TechCrunch" la vicepresidente de producto de video de Facebook, Fidji Simo. "Creemos que los creadores querrán recompensar a las personas. Si esto es algo que funciona con Insider y Confetti, podemos considerar implementar herramientas de pagos".

El formato propuesto por Facebook es similar a la popular aplicación de trivia HQ. Acá, los jugadores se conectan sin pago alguno y responden a trivias diarias para ganar dinero de forma individual o compartir un pozo con otras personas con preguntas cada vez más difíciles. Pero según Simo, la app es parte de "una tendencia mucho más amplia que hace que el contenido sea interactivo. Hemos viso eso en mucho más de un jugador".

"No estamos tratando de hacer un espectáculo o un juego de preguntas y respuestas. Estamos intentando que cada creador cree ese tipo de juego. La belleza del espacio de los creadores es que cada uno tiene una audiencia única", agregó Simo.

Funcionalidad



Durante las pruebas, Facebook no tomará parte de ningún dinero de los concursos. De la misma forma está renunciando a su opción de suscriptores de 4.99 dólares mensuales para los creadores de contenido. Aunque Simo indica que "eso no significa que nunca lo hagamos".

Las nuevas funciones estarán disponibles para todos los editores y creadores junto al lanzamiento mundial de la aplicación Creator de Facebook para celebridades web. Los creadores podrán decidir cómo será su juego y qué preguntas realizarán.

El dato



Las características también podrían cambiar la conducta de los espectadores. Estudios refieren que observar de forma pasiva videos en redes sociales es perjudicial para su salud. Con la novedad de Facebook, las personas verán videos de forma activa.