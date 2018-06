Facebook: WhatsApp es el nuevo 'hogar' de las noticias falsas

Aunque ya no aparezcan de forma tan continua en Facebook, Mark Zuckerberg no logra deshacerse de las noticias falsas de su empresa. Según un estudio de la Universidad de Oxford a través del Reuters Institute for the Study of Journalism, las noticias falsas tienen 'ahora' su nuevo hogar en WhatsApp.

Desde las elecciones de 2016 en EE.UU., el CEO de Facebook ha trabajado para que su plataforma se libere de la desinformación. Las constantes medidas han logrado que cada vez haya menos noticias falsas en su red social, pero estas fueron a parar a la aplicación de mensajería que también es de su propiedad.

Las personas prefieren compartir noticias por WhatsApp para evitar comentarios indeseados. (Foto: AFP) afp

Según Reuters Institute, el uso de las noticias en Facebook ha disminuido. La red social sigue siendo la preferida para compartir momentos privados, pero los contenidos sensibles ligados a la actualidad ahora se comparten en WhatsApp.

El estudio concluye que las personas prefieren compartir noticias por WhatsApp para evitar comentarios indeseados y porque muchas veces no se confían en la credibilidad de la información enviada. Además de que este canal resulta más privado y con menos posibilidades de evitar malos entendidos.

Esta acción es más peligrosa para la verdad. Las noticias falsas circulan entre personas que confían unos en otros. Esto se suma al mal habito de no contrastar las fuentes y de no leer a profundidad sobre un tema del cual opinan.

"El uso de WhatsApp para la circulación de noticias se ha triplicado desde 2014 y en muchos países ha superado a Twitter como medio de difusión", dice Reuters Institute. Y lo peor es que al ser WhatsApp una red de mensajería privada, nada se podría hacer para eliminar estas noticias falsas.