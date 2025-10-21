Facebook ya puede acceder al contenido que tienes en tu equipo y editarlo libremente. (Foto: europapress)
Facebook ya puede acceder al contenido que tienes en tu equipo y editarlo libremente. (Foto: europapress)
Agencia Europa Press
Agencia Europa Press

Escucha la noticia

00:0000:00
Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los videos de tu smartphone
Resumen de la noticia por IA
Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los videos de tu smartphone

Facebook ya usa la IA para sugerir nuevos contenidos a partir de las fotos y los videos de tu smartphone

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

ya ha incorporado la función creativa que usa la (IA) para ofrecer sugerencias de publicaciones a partir de las fotos y vídeos que los usuarios tienen guardados en el teléfono y no han subido a la red social.

La función se presenta como opcional y ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, donde los usuarios pueden acceder a sugerencias para “compartir contenido único en Facebook y Messenger”.

MIRA: Los videojuegos en la mira del FBI, por posible comunicación entre adolescentes extremistas

Al habilitarla, la inteligencia artificial de Meta puede acceder al carrete del móvil, es decir, a las fotografías y los videos guardados de manera local en el dispositivo, para “descubrir automáticamente tesoros ocultos y editarlos para guardarlos o compartirlos”, como indican desde Meta en su blog oficial.

La intención es animar a los usuarios a compartir las fotos y los videos que no han publicado previamente en Facebook, y hacerlo, además, con “ediciones creativas”, incluidos collages, que ayuden a que destaquen.

Meta asegura que las recomendaciones solo se muestran al usuario, para que decida qué hacer, y en caso de publicarlas, aparecerán en las historias y el ‘feed’. Tampoco se usan para mejorar la inteligencia artificial de la compañía.

A principios de septiembre Meta incluyó dos opciones en la configuración de Facebook que le permiten acceder a la galería del teléfono para habilitar la nueva función función: ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’.

Mira también:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC