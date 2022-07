Instagram ha añadido nuevas funciones a su Remix de los Reels, haciendo que sean más interactivas con los usuarios. Sin embargo, no a muchos les gusta la idea de que se utilice su contenido para generar otro, y mucho menos sin su permiso. ¿Cómo desactivar estas opciones?

Si bien la red social busca que los usuarios generen más contenido, estos pierden el control de lo que se hace con sus videos o fotos. Es decir, estas publicaciones pueden ser utilizadas de cualquier forma y por cualquier usuario, incluyendo a quienes no te siguen.

Desactivar estas opciones no es una acción retroactiva. Es decir, si alguien ya generó un remix con tus fotos o videos, no se eliminarán. Todo el contenido que se hizo antes no será afectado, a menos que elimines la publicación o bloquees al usuario.

Asimismo, también puedes poner tu cuenta en privado. De esta forma, no podrán utilizar tu contenido multimedia, pues estos cambios solo afectan a los usuarios que tienen una cuenta pública. En caso no quieras poner el “candadito”, puedes desactivar las opciones que permiten que terceros hagan Remix con tus fotos o videos.

¿Cómo desactivo las opciones para que otros usen mis fotos y videos en reels de Instagram?

1. Ingresa a la app y ve a tu perfil, dando click a tu foto en la parte inferior derecha.

2. Dentro, pulsa las tres rayas horizontales en la parte superior derecha.

3. Se abrirá un menú desplegable. Busca ‘Configuración’ e ingresa a esta sección.

4. Selecciona ‘Privacidad’, lo que te llevará a una nueva ventana.

5. Busca la opción ‘Reels y Remix’ y púlsala.

6. Te aparecerán 3 opciones con 3 botones: ‘Permitir para Reels’, ‘Permitir para videos del feed’ y ‘Permitir para fotos’.

7. Puedes desactivar todas o escoger las que desees. Recuerda que siempre puedes volver a activarlas.