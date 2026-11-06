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Resumen

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Empresas tecnológicas buscan impedir que se aplique la Ley 1709. (Foto: magnific.com)
Empresas tecnológicas buscan impedir que se aplique la Ley 1709. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok demandaron al estado de California para bloquear una nueva ley que obliga a las plataformas de redes sociales a impedir que los menores de 16 años utilicen funciones consideradas “adictivas”, según informó el periódico Los Angeles Times.

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