Google Traductor es un servicio que permite trasladar texto y audios en más de 100 idiomas. Su sistema cuenta con un robot, capaz de pronunciar palabras para que el usuario conozca su correcta pronunciación y así no cometa errores. Sin embargo, esta herramienta se ha convertido en objeto de experimentos, porque algunos blogueros de YouTube la hacen pronunciar los temas más populares del momento.

Uno de ellos es el YouTuber Juanchixd, que ha ganado cierta popularidad en la plataforma de videos haciendo que Google Traductor “interprete” canciones de todo tipo, desde ‘openings’ de animes como Dragon Ball y Digimon, hasta los últimos éxitos de Maluma, Shakira, Luis Fonsi.

El último gran éxito del cantautor español Enrique Iglesias junto a Bad Bunny, “El Baño” también pasó por el robot de Google Traductor, que a pesar de no contar con el ritmo de estas estrellas musicales pudo darle un toque de diversión a la canción lanzada a inicios de este año.

“Vamonos pal' baño que nadie nos está viendo, si no me conoces nos vamos conociendo, Sé que suena loco, pero me gusta tanto estar un día más así yo no lo aguanto”, es parte de la letra del tema que ha conquistado YouTube en las últimas semanas.

En el caso del video de Juanchixd, ya ha alcanzado las 2.000 reproducciones y se ha vuelto viral en YouTube.