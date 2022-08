Las historias de Instagram se han convertido en el corazón de la app. Al durar unos cuantos segundos para mostrar contenido, no solo se utiliza para dar noticias de lo que nos ha ocurrido, sino también para promocionar productos, entro otros. Descubre cómo mejorarlas con estos consejos.

Antes de empezar a probar las indicaciones, debes de tener en cuenta un par de cosas. Algunos de los puntos necesitan de filtros o funciones de Instagram a las que no todos pueden acceder. Esto se debe a dos factores: el celular que tienen los usuarios y el país donde viven.

Si no tenemos un teléfono móvil que soporte las funciones o filtros de Instagram, no se podrán utilizar. Incluso podrían no aparecer entre las opciones. Asimismo, la plataforma va añadiendo más y más cosas, pero estas no están disponibles en todas las regiones. Esto se debe a que son muy nuevas, o hay una barrera con el idioma que no permite que funcionen correctamente.

Por ello, si no te aparecen, los más probable es que sea por uno de esos motivos. Sin embargo, puedes ir probando y descubriendo herramientas para seguir mejorando tus historias.

¿Cómo puedo mejorar mis historias de Instagram?

1. Esconde los hashtags. Estas herramientas son necesarias para darle más visibilidad a tus historias, pero al poner tantos, distraerán a quienes vean tu contenido. Por ello, puedes hacer que “desaparezcan” con un truco muy fácil de hacer.

En tus stories con un fondo de color sólido, agrega los hashtags que desees. Al tenerlos, solamente cámbiale el color con la herramienta ‘Gotero’ para que sea el mismo que tienes en el fondo. Arrástralo a un lado donde no se distinga en la historia y listo, quedará como si no estuviera ahí.

2. Utiliza subtítulos. No todos los usuarios de Instagram tienen el volumen activado, por lo que muchas veces pasan de las historias que no pueden entender. Si activas los subtítulos, podrás engancharlos más fácilmente.

Para añadirlos, cuando ya tienes el contenido listo, ve a ‘Stickers’ y escoge ‘Captions’. De esta manera, se agregará los subtítulos de forma automática. Sin embargo, este no está disponible en todos los países, por lo que si no te aparece, puedes usar el filtro ‘Bubble Captions’ para ello.

3. Añade un fondo de un solo color. Si lo que deseas es crear atención a lo que estás mostrando en la historia, puedes añadir un fondo de color sólido para ello. Solo pulsa los tres puntos verticales y escoge ‘Dibujar’. Escoge el color que deseas y luego pulsa por unos segundos la pantalla.

4. Utiliza una pantalla verde. Puedes añadir fondos de esta manera, pero necesitas encontrar un fondo verde en casa para usarlo. Solo abre la ventana para crear una historia y en los efectos, dirígete al final de todos, donde aparecerá ‘Explorar’, el cual tiene el ícono de la lupa.

Dentros, encontrarás todos los filtros que hay en Instagram, tanto de la app, como de los usuarios. En la parte superior hay un buscador, por lo que no tienes que buscar entre el mar de filtros. Solo escribe ‘Green screen’ y te aparecerán varios. Selecciona el de la red social, o el que desees, y crea tu contenido al pulsar ‘Change media’ y poner la foto que desees de fondo.

5. Usa un video como fondo. No siempre tienes que usar una foto como tu fondo de historias, pues existe la manera de ponerle el video que quieras. La forma es simple: un sticker.

Graba el video que desees y luego selecciona ‘Stickers’. Escoge ‘Añadir desde la galería’ y agrega la foto que pensabas subir como story. De esta manera, podrás posicionarlo donde quieras, sin perder el fondo con el video.

6. Revela una foto detrás de un fondo sólido. También puedes añadirle dinamismo a tus historias con herramientas más simples. No necesitas ningún filtro o sticker, sino solo la función ‘Dibujar’.

Luego de tener tu contenido, solo pulsa los tres puntos verticales en la parte superior derecha. Escoge ‘Dibujar’ y elige un color. Luego, pulsa la pantalla por unos segundos hasta que se torne por completo del color elegido. Finalmente, solo pulsa el ícono ‘Borrador’ y empieza a desvelar lo que quieres compartir con tus seguidores.

7. Añade y personaliza los fondos para textos. Puedes hacer que lo que escribas en tus historias destaquen al añadirle un fondo. Solo tienes que agregar el texto que desees y luego activar la opción de fondo, la cual está representada por una ‘A’ con dos chispas/estrellas.

Si la sigues pulsando, verás que hay hasta tres opciones para escoger. Si cambias el tipo de letra, tendrás más opciones de fondo de texto, por lo que solo queda probar y encontrar el que más te guste.

8. Haz que tus emojis se vean mejor. Al igual que el texto, puedes añadirle un fondo a tus emojis. Para ello, solo debes seguir los mismos pasos que el punto anterior. Asimismo, cambiar el tipo de letra también cambiará la forma en que se presenta tu emoji.

9. Añade texto 3D. No necesitas de un sticker o un filtro para hacerlo, pues se puede conseguir de la forma más simple: utiliza dos textos iguales. Escribe lo que deseas compartir y escoge un color. Luego, copia ese texto y crea uno nuevo, con un color que contraste con el anterior. Posiciona uno encima del otro, dejando de vista un poco el de atrás, y listo, ya tienes un texto 3D.

10. Haz que tus textos o stickers aparezcan cuando deseas. No deben estar activos en todo momento. Por ello, puedes seleccionar cuándo necesitan mostrarse. Para esto, solo es necesario añadirlos como siempre. Luego, pulsa sobre el sticker o texto y mantén hasta que aparezca una línea en la parte inferior. Selecciona en qué parte de la historia va a aparecer y finalmente pulsa ‘Fijar’.

11. Añade una capa de color translúcida en tu historia. Al igual que el fondo de color sólido, puedes añadir una capa que cambiará cómo se verá tu story. Dirígete a ‘Dibujar’, pero ahora escoge ‘Marcador’. Selecciona el color que desees y luego pulsa la pantalla hasta que aparezca.

12. Utiliza los colores de tu marca. Si tienes una empresa o usas un logo en específico, puedes usar sus colores sin tener que buscarlos de forma manual. La herramienta ‘Gotero’ te permitirá escoger el mismo color, con tan solo unos cuantos toques. De esta manera, tu texto o fondos seguirán la misma línea la de tu marca.